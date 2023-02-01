赴欧洲出席时尚周 陈泂江：一趟梦幻的旅程

新传媒艺人陈泂江1月10日受邀前往意大利米兰，之后续程到法国巴黎，展开两周的时尚之旅。他回国后接受zaobao.sg访问，语气难掩兴奋之情：“可以到时尚之都，坐在前排观赏各大品牌的时装秀，真的是很梦幻的一趟旅程！”

喜欢潮流时尚的他一直梦想有朝一日能出席时尚周，“以前拍摄时尚照曾跟伙伴聊起，如果有机会在国外看时装秀会是怎么样，会在东京铁塔前想像自己在巴黎铁塔的情景，结果这次真的去了，感觉自己一步步走向梦想，在欧洲的两个星期感觉很奇妙，很不可思议。”

此趟欧洲行让陈泂江大开眼界，“我出席不同的时尚品牌的服装秀，遇到了来自好莱坞和韩国等不同地方的大明星，有机会跟他们聊天谈对时尚对工作的热忱。他们激发了我想参与更海外工作的念头，我觉得除了戏剧，演员也可以用不同的方式看世界。”

陈泂江在时尚周遇到萧敬腾（左起顺时针）、林俊杰和韩团EXO成员KAI。（取自艺人IG）

开心收获新粉丝

这次的一个意外收获，是时尚周让陈泂江有了新粉丝，“从第一天开始就有人为我尖叫，一开始我以为他们认错人了。”

但是他后来开始听到有人喊自己的名字，“我和团队都觉得不可思议，原来他们知道我是谁，于是我开始跟他们合照、聊天。”原来这些粉丝通过社媒去搜索出席时尚周的艺人，从中认识了陈泂江。

陈泂江意外收获了一些新粉丝。（取自艺人IG）

除夕在机场度过

陈泂江今年的除夕夜在机场度过，“当天要赶回新加坡过年，因为时差的关系，无法感受到过年的气氛。”

他和团队吃了Fish & Chips（鱼扒和薯片）和意大利面，“这是我第一次除夕夜人在国外，心里很想快点回家，这也让我真正感受到团圆饭的意义，对其他游子想回家过年的心情有更深的体会。”

重游意大利内心忐忑

陈泂江2022年12月中和太太到意大利度假，在乘坐火车时被偷走了包包，损失了现金和手提电脑，为开心的旅程蒙上阴影。

相隔一个月，陈泂江再次到访意大利，是否提高警惕？“无论是什么地方，只要有过不愉快的经历，肯定都会更谨慎。”

他坦言抵达米兰机场时，确实勾起一些回忆，内心有一些忐忑，“毕竟是一个月前发生的事，记忆犹新，但我一开工就很投入，所以也没有去多想。”