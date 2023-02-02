《芽笼》题材黑暗 洋人观众好奇：如何制作及找到资金

洋人观众质疑题材辛辣的《芽笼》在本地如何制作？

本地题材标新立异的电影《芽笼》登上国际舞台，在荷兰第52届鹿特丹国际电影节放映，导演邝子君、演员李国煌与执行制作人梁志强1月31日出席了电影节。邝子君2月1日在当地接受《联合早报》电访时透露：“共有四场放映，我们会出席前两场的映后交流，首两场都满场。”他在受访时，只出席了第一场的放映，他说：“观众的反应热烈。我原先以为观众会是亚洲人或新加坡人，没想到大部分都是洋人。”

映后交流会 导演：观众问题有趣

邝子君说观众问了许多有趣的问题，让他印象深刻，“有观众认为新加坡电检尺度严谨，很好奇题材比较黑暗的《芽笼》如何制作与找到资金，我告诉他们资讯通信媒体发展局对于好的题材会给予支持，《芽笼》就获得支持。他们也好奇，为什么电影用了七种语言，我告诉他们这是新加坡语言的色彩。”

据所知，当地观众认为片中五条故事线交织得很精彩，认为电影很新鲜、特别，从头到尾也都很刺激。《芽笼》登上鹿特丹影展之前，已有片商有兴趣发行到欧洲，“目前还在洽谈中。”《芽笼》在本地的公映是今年4月6日。

李国煌演出获赞

邝子君说第一次出席西方国际影展，《芽笼》团队与来自各地影展的关键人有丰富的交流，“很多影展负责人也认识李国煌，认为他在《芽笼》的演出很精彩。”

据所知，在鹿特丹的交流，邝子君以新加坡非常知名的导演来介绍梁志强，也努力谈及他的贺岁电影《猫山王中王》，“都是我们（mm2娱乐），都是新加坡的电影，我希望电影都好。”

因不爱坐长途飞机，这次是邝子君第一次到欧洲，但他不会多逗留，2月3日将与梁志强飞离荷兰，因为有新电影要开拍。李国煌则将继续他的行程。