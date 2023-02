放弃艺名张悬 安溥：要为自己完成演出

2013年,她来新参与华艺节演出,当时以张悬这个艺名让大家认识她。

10年后,她将再次来新参与华艺节演出,这一次是回归本名的安溥。

对于10年后再次来新开唱的心情,安溥接受《联合早报》电邮访问时说:“最初做客演出,是以一个推销作品的年轻创作者心态来到这里,而此刻,在多年后,是为了作为歌者,带着还怀抱意欲分享和仍有诉说的心情,特地为自己而来完成演出。”

时隔10年再出专辑

安溥将于这个星期天(2月5日),在滨海艺术中心音乐厅举行“the way to you: Singapore”音乐会,除了带来曾经陪伴乐迷的旧作,也会带来新专辑《9522》的歌曲。

她去年发行新专辑《9522》,收录自己14至17岁时写下的歌词,这也是她时隔10年再次发行全专辑。

被问及为何有重拾这些年少期的作品的想法,安溥说:“其实这张专辑不算是我自己认知的作品,比较像是一个为了自己的人生,所以不能舍弃去做的念头,即使在音乐市场的洪流中定位模糊(因为不是为了市场或艺人的性格设定而设计),仍要去发生,让它能因此在录音世界中存在的一件事。”

新专辑《9522》是安溥27年的人生

专辑取名《9522》,安溥解释:“大概就是一个象征或符号类的意思:1995-2022。”1995是她14岁那一年,2022是这张专辑发行的年份。专辑的16首歌有一个隐藏的主题,就是一位女性创作者的成长,就是安溥27年的人生。

在整理和修改这些歌词时,也在回溯自己的青春,安溥分享这个过程的感触。“感触是我经历了后来很多历程,而这些历程又同时是互相编织的路线:制作人的历程、创作者的历程、签约歌手的历程、表演者的历程、女人的历程;但年少时的歌词与意志,哪怕是情怀的原型,竟然没有遗失或变形,也只是糅合成为感悟与感情里隐藏的更多层次。这让我实在很感慨我是我这样的一个人。”

创作于20多年前的这些歌曲,不仅没有过时感,反而让人惊讶安溥早熟的世界观和人生观。这份早熟,让她写出精彩的作品,但是否也让她感叹在青春期少了份无忧无虑?她说:“不会,因为我拥有的,跟所有人都还是一样的。我的青春期愚蠢、天真、无知、懵懂、无忧无虑,以上什么都没少过。”

《9522》专辑不只是安溥青春期的一个记录,更是她在27年后对于自身生命的回应,她希望听者也能有所获得,就是“不再以为孤单是一种自己做错了什么所以产生的事。”

安溥“the way to you: Singapore”音乐会,2月5日(星期日)晚上7时30分,在滨海艺术中心音乐厅举行,票价分50元和80元,购票详情可上网查询。

经历改回原名、结婚生子离婚 安溥:想找房子安顿下来

2015年改回原名,从张悬到安溥,问及创作上的变与不变是什么?安溥说:“我觉得所谓改变,可能在于辞与情能否互相达到平衡与最大张力的掌握度。没有变的应该是我的心态与观念,我一直都抱持任何写作主题、语法风格、人物形象、唱歌特色,都没有前后可言的认知,也许终其一生,它们都只是互相关联着,但还未揭露,一如还未出现的拼图而已。”

2019年宣布结婚生子,2022年初在演唱会上宣布已离婚,对于孩子是否让自己的人生观有了一些改变,安溥说:“孩子可能让我对自己的看法有比较深刻的影响,人生观倒还好,除了因为孩子,我这辈子第一次有想找到一间能安顿下来的房子之外,目前我还在深受震撼跟摸索的阶段,说不清什么。”