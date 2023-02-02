放弃艺名张悬 安溥：要为自己完成演出

2013年，她来新参与华艺节演出，当时以张悬这个艺名让大家认识她。

10年后，她将再次来新参与华艺节演出，这一次是回归本名的安溥。

对于10年后再次来新开唱的心情，安溥接受《联合早报》电邮访问时说：“最初做客演出，是以一个推销作品的年轻创作者心态来到这里，而此刻，在多年后，是为了作为歌者，带着还怀抱意欲分享和仍有诉说的心情，特地为自己而来完成演出。”

时隔10年再出专辑

安溥将于这个星期天（2月5日），在滨海艺术中心音乐厅举行“the way to you: Singapore”音乐会，除了带来曾经陪伴乐迷的旧作，也会带来新专辑《9522》的歌曲。

她去年发行新专辑《9522》，收录自己14至17岁时写下的歌词，这也是她时隔10年再次发行全专辑。

被问及为何有重拾这些年少期的作品的想法，安溥说：“其实这张专辑不算是我自己认知的作品，比较像是一个为了自己的人生，所以不能舍弃去做的念头，即使在音乐市场的洪流中定位模糊（因为不是为了市场或艺人的性格设定而设计），仍要去发生，让它能因此在录音世界中存在的一件事。”

新专辑《9522》是安溥27年的人生

专辑取名《9522》，安溥解释：“大概就是一个象征或符号类的意思：1995-2022。”1995是她14岁那一年，2022是这张专辑发行的年份。专辑的16首歌有一个隐藏的主题，就是一位女性创作者的成长，就是安溥27年的人生。

在整理和修改这些歌词时，也在回溯自己的青春，安溥分享这个过程的感触。“感触是我经历了后来很多历程，而这些历程又同时是互相编织的路线：制作人的历程、创作者的历程、签约歌手的历程、表演者的历程、女人的历程；但年少时的歌词与意志，哪怕是情怀的原型，竟然没有遗失或变形，也只是糅合成为感悟与感情里隐藏的更多层次。这让我实在很感慨我是我这样的一个人。”

创作于20多年前的这些歌曲，不仅没有过时感，反而让人惊讶安溥早熟的世界观和人生观。这份早熟，让她写出精彩的作品，但是否也让她感叹在青春期少了份无忧无虑？她说：“不会，因为我拥有的，跟所有人都还是一样的。我的青春期愚蠢、天真、无知、懵懂、无忧无虑，以上什么都没少过。”

《9522》专辑不只是安溥青春期的一个记录，更是她在27年后对于自身生命的回应，她希望听者也能有所获得，就是“不再以为孤单是一种自己做错了什么所以产生的事。”

安溥“the way to you: Singapore”音乐会，2月5日（星期日）晚上7时30分，在滨海艺术中心音乐厅举行，票价分50元和80元，购票详情可上网查询。

经历改回原名、结婚生子离婚 安溥：想找房子安顿下来

2015年改回原名，从张悬到安溥，问及创作上的变与不变是什么？安溥说：“我觉得所谓改变，可能在于辞与情能否互相达到平衡与最大张力的掌握度。没有变的应该是我的心态与观念，我一直都抱持任何写作主题、语法风格、人物形象、唱歌特色，都没有前后可言的认知，也许终其一生，它们都只是互相关联着，但还未揭露，一如还未出现的拼图而已。”

2019年宣布结婚生子，2022年初在演唱会上宣布已离婚，对于孩子是否让自己的人生观有了一些改变，安溥说：“孩子可能让我对自己的看法有比较深刻的影响，人生观倒还好，除了因为孩子，我这辈子第一次有想找到一间能安顿下来的房子之外，目前我还在深受震撼跟摸索的阶段，说不清什么。”