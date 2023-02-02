改编自新闻事件 剧情逼真但缺惊喜

剧照由创艺电影提供

火线交涉 The Point Men（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

剧情：20多名韩国人在阿富汗遭塔利班组织劫持。前往当地解决问题的外交官郑在浩（黄晸玟饰）邂逅专门负责中东、中亚地区事务的国家情报院要员朴大植（玄彬饰）。两男的立场和行事方法不同，但目标一致：拯救韩国人质。塔利班提出要求，若不在期限中满足这些要求，他们将撕票。在分秒必争下，在浩和大植面对分分钟的变数，展开最危险的交涉行动。

玄彬（左）的蓄胡造型成为话题，右为饰演搞笑翻译员的姜其永。

影评：备受期待的韩国电影《火线交涉》吸睛元素不少，包括故事改编自真人真事，电影拉队约旦拍摄，摄入中东异国风情。卡司方面有青龙影帝黄晸玟和超人气男星玄彬双星拱照。喜爱动作片的男观众可观看惊险画面，一些女观众可看欧巴偶像，此片企图男女通杀。

电影情节改编自2007年7月19日塔利班组织挟持23名韩国人质事件。这23人是基督教传教士和义工。韩国政府与塔利班经过数周谈判，过程中有两名男人质遭杀害，其余19人后来获释，同年9月初返韩。

主戏不在人质或恐怖组织身上，而是聚焦在两个主角营救人质的过程。描绘真实事件的部分还原度颇高，却也意味情节走势缺乏惊喜。黄晸玟、玄彬与负责comic relief（喜剧性调剂）、扮演搞笑翻译员的姜其永的戏，本应比较有创作自由，但我仍感受到这个自由空间受限，“盐醋”不足。如果不记得当年的挟持事件，相信会有更多观片惊喜。

姜还是老的辣，黄晸玟的演技无可挑剔，把我带入紧张氛围。唯一让我“出戏”的是，他的样貌和神韵越看越像港星梁朝伟。或许，擅长演戏的人都长一个样。

玄彬近年在大银幕的戏路，偏向非爱情类，似乎很努力甩开“美男”和“爱情剧男主”标签。《火线交涉》中，他的蓄胡造型成为话题，我觉得“蓄胡彬”造型刻意，蓄胡修得太整齐了。玄彬饰演的情报院要员角色，曾因救不到人质而产生心理阴影，人物背景故事不错，可惜未在“阴影”部分有更多着墨，演员的发挥空间或因此受限。

扬名海外的韩国导演不少，但几乎清一色是男性，其实韩国影视圈有不少优秀的女性导演。这部阳刚味十足的电影出自女导之手，由韩国资深女导林顺礼执导。她过去的作品包括《南方大作战》《举报者》等。

林顺礼带队台前幕后到气候炎热和干燥的约旦拍摄。团队经过多次勘景后，觉得当地景色和阿富汗最相似。林顺礼曾在访问中分享拍摄“趣闻”，她说，在约旦瓦地伦沙漠拍摄时，当地人认为有半数工作人员会因炎热而昏倒，“但到最后，当地工作人员昏倒的人数竟比韩国人多。”

整体而言《火线交涉》未让我惊艳，但不得不肯定韩国人的拍片实力，在拍摄格局和画面的呈现方面，已可媲美好莱坞。（韩语对白，附中英字幕）