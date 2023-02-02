借寻欢与大自然满足欲望

剧照由邵氏电影提供

祝你好运，里奥格兰德 Good Luck To You, Leo Grande（R21）

娱乐性★★★☆∕艺术性★★☆

故事：55岁丧夫的南希（Emma Thompson，艾玛汤普森饰）迫切期待冒险和与他人的联结，更渴望人生中第一次很棒的性爱。南希曾当过老师，做事有条理，于是她马上开始履行计划，做了研究之后，她找来20多岁的男妓里奥·格兰德（Daryl McCormack，达里尔·麦柯马克饰），准备享受一晚的极乐。

短评：《祝》是一部关于爱、欲和满足的喜剧电影，女主角是退休老师，读者可以猜到她一定会有一些大发母性的对白，例如：“你妈妈知道你的工作性质吗？”南希确实对年龄上可以当他儿子的格兰德提出一些隐含说教的疑惑，不过岁数不小，皮肤肌肉都松弛的她也想对自己的人生做最后奋力一搏，完全不去理会社会的道德眼光。女性的欲望很少有机会被讨论，《祝》就赤裸探讨了这个课题，一个一辈子都在俯看学生、批判与教育着学生的严肃老师，当她仰望着男妓这个欲望的化身时，她如何好好面对自己的欲望，聆听自己的渴望，做回真正的自我？影片也略微梳理了关于性工作的合法、去罪等思考。不过，一个上了年纪的女人要做回自己，好像不能没有钱。

《祝》比较缺乏说服力的是，片中的男妓太会聊天了。话说回来，他要不是那么会聊，电影也演不下去。当然，剧情也一定要安排他有一段不堪回首的过去，不然怎会来当“鸭”？爱尔兰男星麦柯马克片中是个专业男妓，热爱自己的工作，也尊重客户，并坦承自己从性交中获得快感。艾玛汤普森豁出去演出，有全裸戏、自己DIY等，也拿捏出南希内心的矛盾与愧疚等复杂情绪。她凭精湛演技获得第80届金球奖电影类音乐与喜剧片最佳女主角提名，不过不敌《天马行空》的杨紫琼。（英语对白附中文字幕）

荒野疗法 Wilderness Therapy（M18）

娱乐性★★★∕艺术性★☆

皮奥马麦（前排左起）与菲利普·雷伯特在《荒野疗法》带领游客到山区旅行，状况百出。

故事：在比利牛斯山脉的深处，两个经济不稳定、历经磨难的朋友，想到扭转他们运气的点子：为需要大自然、安静和冒险的游客组织一次奇妙的骑马穿越山脉之旅。十几个需要自然、安静和冒险的游客报名参加，在这两个热情但不称职的导游带领下，一伙人在森林中迷失方向、缺乏食物，当然也有人在星空下坠入爱河。状况百出的团队，却在关键时刻，携手渡过难关。

短评：法国喜剧片，两名搞笑导游由Pio Marmai（皮奥马麦）与Philippe Rebbot（菲利普雷伯特）饰演。皮奥马麦曾在《浓情酒乡》（Back To Burgundy）温馨地找回遗失已久的亲情，《荒野疗法》则豁出去搞笑，他的喜剧细胞活跃，不仅与雷伯特，也与饰演游客的演员擦出火花，让人笑哈哈。这群人性格都不同，也都有各自的苦恼与问题，透过沉浸在大自然，还有与团队成员的相处等，获得自我救赎的机会，重新审视自己的欲望、痴迷与自私等行为。（法语对白附英文字幕）