1月26日至29日票房排名

①猫山王中王(The King of Musang King)

②流浪地球2(The Wandering Earth II)

③阿凡达:水之道(Avatar: The Way Of Water)

④想见你

⑤天龙八部之乔峰传(Sakra)

⑥菜单(What! The Heist)

⑦鞋猫剑客2(Puss In Boots:The Last Wish)

⑧航班陷落(Plane)

⑨福星行动(Operation Fortune: Ruse de Guerre)

⑩窒友梅根(M3gan)