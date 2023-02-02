Brooklyn Beckham结婚连换三家婚顾 富岳父提告索回20万保证金

（综合讯）英国前“足球金童”David Beckham的长子Brooklyn Beckham于2022年4月迎娶富家千金Nicola Peltz，并在女方位于迈阿密的豪宅举行长达三天的豪华婚礼，费用全由女方埋单。

但David Beckham的亲家——百亿富翁Nelson Peltz最近却对曾承接婚礼规划的婚礼顾问公司提告，要对方还他15.9万美元（约20.7万新元）保证金，也让外界得知，原来Brooklyn Beckham与Nicola Peltz的婚礼，竟然连换三家婚顾公司才搞定。

Nicole Peltz从父亲的迈阿密豪宅出嫁。（取自IG）

根据Nelson Peltz的诉讼文件，他们在婚礼前六周找上Plan Design Events公司，接替原本雇用的婚顾。文件中说：“Nicola是举世是闻名的女演员，曾演过《变形金刚4：绝迹重生》《贝兹旅馆》与《降世神通：最后的气宗》等卖座片与电视剧。婚礼宾客名单超过500名，包含无数的名人、运动员、政要与其他具影响力的人士，从世界各地远道而来赴宴。”

Nelson Peltz不满Plan Design Events公司没有能力处理如此庞大的贵宾名单，还附上Nicola发给该家婚顾公司老板的简讯质问：“Lewis Hamilton（F1冠军车手）根本没回复参加，请解释为何他的名字会在名单上？我们问过他，他无法前来，所以为什么你说他回复会参加？”对方解释对回复出席的App不熟悉，希望Nicola能给一些时间了解状况，但Nicola以指责口吻说：“那根本不是真的，他完全没回复！”

诉状中说：“佩兹家给这家公司一生难得的机会，让他们的名字能与这两位举世皆知的名人婚礼有所连结，无疑将让该公司成为婚顾界的明星。然而，该公司却把这视为占佩兹便宜的机会，在他们的网站与个人上针对经验、专业与筹办婚礼的能力做实质性虚假陈述。”

诉状还指出，经过9天协商后，该家婚顾公司找不到任何新的婚礼供货商、也无法履行前一任婚顾所挑选的供货商达成的协议，甚至也没出席原定开的筹备会议，佩兹家因此决定与该公司解约，改聘Michelle Rago公司，但由于时间紧迫，只能付给第三家高于平时的费用。