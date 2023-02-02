与人气歌曲“ICY”大反差 ITZY狮城演唱会很“hot sia”！

时隔两年再登狮城舞台！2019年出道的韩国女子团体ITZY星期六（28日）在新加坡星宇表演艺术中心（The Star Performing Arts Centre）举行了“CHECKMATE”世界巡回演唱会，吸引了大约5000名MIDZY（官方粉丝团名称）的到来。

“CHECKMATE”世界巡回演唱会是在去年（8月6日）于韩国首尔的SK奧林匹克手球競技場开启，共两天的演出吸引了大约一万名粉丝。过后也陆续到了美国多个城市如，洛杉矶、达拉斯、芝加哥以及纽约等城市开唱。

由五名成员，礼志（Yeji)、Lia、留真（Ryujin）、彩领（Chaeryeong）和有娜（Yuna）组成的人气女团为粉丝献上多首主打曲，“Mafia In the morning”、“ICY”、“WANNABE”、“LOCO”、“Boys like you”、还包括轰动全球K-pop粉丝们的出道曲“Dalla Dalla”等曲目，近两小时半的精彩演出撼动了全场的粉丝。

演唱会当儿，成员留真的一句“Let’s go Singapore”引来粉丝响亮的尖叫声回应！三首歌后，成员们陆续介绍自己。每当一名成员在屏幕上出现，粉丝们就会使劲全力为偶像大气！各自介绍完毕过后，ITZY呼吁粉丝们跟她们一起享受美好的时光并一起创造出难忘的回忆。对此粉丝们都以尖叫声回应偶像。

看完留真的特别舞台，Doja Cat的“Boss B*tch”，成员们也尝试用新加坡试英文（Singlish）描述留真的舞台“hot sia”（很帅），过后在形容各自的solo表演时都用同样的“hot sia”来描述。同时，成员礼志从开场时就不断地说现场气氛很热、说粉丝们的精力真的太棒了！

从第一首“Mafia In the morning”到最后一首“Nobody like you”，完美的舞姿、五人无缝的默契和令人上瘾的节奏使现场的MIDZY嗨翻天，甚至还有些粉丝们全程站着与偶像共舞！

Encore舞台之前出现了考粉丝环节，如果要看ITZY的encore舞台，被选中的粉丝们需要跟着银幕上出现的舞蹈一起跳才能成功地把ITZY叫出来！

当粉丝们都认为任务已达成而松一口气时，ITZY却出了多两个任务： 2x速大合唱和以粉丝们的尖叫声把屏幕上的皇冠亮起来。最终，通过MIDZY的努力，ITZY重新登台，为粉丝们演唱多几首粉丝们耳熟能详的歌曲。

ITZY与粉丝们的合照（LiveNation提供）

演唱会接近尾声时，银幕上播出粉丝们为ITZY制作的惊喜影片！看着粉丝们在视频里对ITZY说的那番话让记者有所感动。影片中可以看ITZY从出道至今的成长以及五位少女怎么在这个道路上互相扶持。影片播完后，粉丝们都举起手中说着“있지 잘하고 있어”（ITZY你们一直都多做得很好）的横幅。转身望着5000名MIDZY举起来的横幅让ITZY不断地感叹，“太棒了，真的太棒了”。留真也透露其实在看影片的时候很想哭，但因为影片里有许多好笑的地方所以最终没落泪。她表示演唱会当晚是给她带来温暖的一夜因为粉丝们就像是她的“mattress”（床垫）。她回望几年前来到新加坡的时候说MIDZY们就像是她们的“cushion”（垫子）。但现在却像是她们的床垫，从这一个比喻看出她们从出道到现在的粉丝群扩大了不少，也体现粉丝们在她们的心目中有多重要，和给予她们的力量又有多少。

有趣的是，礼志透露自己在演唱会前做了一场梦，梦到自己不是ITZY的成员，一说到她做的这场噩梦，她就忍不住落泪。但看到大家那么的热情，让她充满感激之情，“也许是因为这样，最近一听到ITZY或MIDZY的名字就想哭”。成员彩领也透露粉丝们一直都是她的推动力，希望粉丝们都能够健康、开心，她也答应粉丝们会尽快回到狮城，为粉丝们表演。老幺有娜举起横幅说想把这句话传会给粉丝“MIDZY你们都一直做得很好”，并向粉丝们献爱。最后，成员Lia表示自己一直以来都很想站在大家的面前，也希望粉丝们都可以健康、快乐地过一个对自己珍贵的人生。

演唱会当天记者也在现场访问了多位粉丝们，粉丝们都非常热情并期待着能够尽快与ITZY见面！喜欢ITZY有大约三年了的粉丝与记者分享ITZY的歌词与歌曲里的信息让她能够克服艰难时刻，从此爱上这五名少女。现场也有粉丝们透露，他们对于这场演唱会最期待的是能够看到偶像一面！被问到有什么想对ITZY说的时候，每位粉丝都对她们说出“我爱你们”，可见MIDZY们是多么的热爱偶像。出席当天演唱会的粉丝当中，有从一出道就开始喜欢ITZY的，也有新粉。尽管喜欢上ITZY的时间点都不一样，但MIDZY们接受访问时，似乎都能同样感激偶像在艰难的时刻总是陪在他们的身边。此外，他们透过访问也祝愿偶像能够健康和开心。相信ITZY和MIDZY都是彼此能够互相依赖的“床垫”。