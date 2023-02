与人气歌曲“ICY”大反差 ITZY狮城演唱会很“hot sia”！

时隔两年再登狮城舞台!2019年出道的韩国女子团体ITZY星期六(28日)在新加坡星宇表演艺术中心(The Star Performing Arts Centre)举行了“CHECKMATE”世界巡回演唱会,吸引了大约5000名MIDZY(官方粉丝团名称)的到来。

“CHECKMATE”世界巡回演唱会是在去年(8月6日)于韩国首尔的SK奧林匹克手球競技場开启,共两天的演出吸引了大约一万名粉丝。过后也陆续到了美国多个城市如,洛杉矶、达拉斯、芝加哥以及纽约等城市开唱。

由五名成员,礼志(Yeji)、Lia、留真(Ryujin)、彩领(Chaeryeong)和有娜(Yuna)组成的人气女团为粉丝献上多首主打曲,“Mafia In the morning”、“ICY”、“WANNABE”、“LOCO”、“Boys like you”、还包括轰动全球K-pop粉丝们的出道曲“Dalla Dalla”等曲目,近两小时半的精彩演出撼动了全场的粉丝。

演唱会当儿,成员留真的一句“Let’s go Singapore”引来粉丝响亮的尖叫声回应!三首歌后,成员们陆续介绍自己。每当一名成员在屏幕上出现,粉丝们就会使劲全力为偶像大气!各自介绍完毕过后,ITZY呼吁粉丝们跟她们一起享受美好的时光并一起创造出难忘的回忆。对此粉丝们都以尖叫声回应偶像。

看完留真的特别舞台,Doja Cat的“Boss B*tch”,成员们也尝试用新加坡试英文(Singlish)描述留真的舞台“hot sia”(很帅),过后在形容各自的solo表演时都用同样的“hot sia”来描述。同时,成员礼志从开场时就不断地说现场气氛很热、说粉丝们的精力真的太棒了!

从第一首“Mafia In the morning”到最后一首“Nobody like you”,完美的舞姿、五人无缝的默契和令人上瘾的节奏使现场的MIDZY嗨翻天,甚至还有些粉丝们全程站着与偶像共舞!

Encore舞台之前出现了考粉丝环节,如果要看ITZY的encore舞台,被选中的粉丝们需要跟着银幕上出现的舞蹈一起跳才能成功地把ITZY叫出来!

当粉丝们都认为任务已达成而松一口气时,ITZY却出了多两个任务: 2x速大合唱和以粉丝们的尖叫声把屏幕上的皇冠亮起来。最终,通过MIDZY的努力,ITZY重新登台,为粉丝们演唱多几首粉丝们耳熟能详的歌曲。

ITZY与粉丝们的合照(LiveNation提供)

演唱会接近尾声时,银幕上播出粉丝们为ITZY制作的惊喜影片!看着粉丝们在视频里对ITZY说的那番话让记者有所感动。影片中可以看ITZY从出道至今的成长以及五位少女怎么在这个道路上互相扶持。影片播完后,粉丝们都举起手中说着“있지 잘하고 있어”(ITZY你们一直都多做得很好)的横幅。转身望着5000名MIDZY举起来的横幅让ITZY不断地感叹,“太棒了,真的太棒了”。留真也透露其实在看影片的时候很想哭,但因为影片里有许多好笑的地方所以最终没落泪。她表示演唱会当晚是给她带来温暖的一夜因为粉丝们就像是她的“mattress”(床垫)。她回望几年前来到新加坡的时候说MIDZY们就像是她们的“cushion”(垫子)。但现在却像是她们的床垫,从这一个比喻看出她们从出道到现在的粉丝群扩大了不少,也体现粉丝们在她们的心目中有多重要,和给予她们的力量又有多少。

有趣的是,礼志透露自己在演唱会前做了一场梦,梦到自己不是ITZY的成员,一说到她做的这场噩梦,她就忍不住落泪。但看到大家那么的热情,让她充满感激之情,“也许是因为这样,最近一听到ITZY或MIDZY的名字就想哭”。成员彩领也透露粉丝们一直都是她的推动力,希望粉丝们都能够健康、开心,她也答应粉丝们会尽快回到狮城,为粉丝们表演。老幺有娜举起横幅说想把这句话传会给粉丝“MIDZY你们都一直做得很好”,并向粉丝们献爱。最后,成员Lia表示自己一直以来都很想站在大家的面前,也希望粉丝们都可以健康、快乐地过一个对自己珍贵的人生。

演唱会当天记者也在现场访问了多位粉丝们,粉丝们都非常热情并期待着能够尽快与ITZY见面!喜欢ITZY有大约三年了的粉丝与记者分享ITZY的歌词与歌曲里的信息让她能够克服艰难时刻,从此爱上这五名少女。现场也有粉丝们透露,他们对于这场演唱会最期待的是能够看到偶像一面!被问到有什么想对ITZY说的时候,每位粉丝都对她们说出“我爱你们”,可见MIDZY们是多么的热爱偶像。出席当天演唱会的粉丝当中,有从一出道就开始喜欢ITZY的,也有新粉。尽管喜欢上ITZY的时间点都不一样,但MIDZY们接受访问时,似乎都能同样感激偶像在艰难的时刻总是陪在他们的身边。此外,他们透过访问也祝愿偶像能够健康和开心。相信ITZY和MIDZY都是彼此能够互相依赖的“床垫”。