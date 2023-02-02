《越界》冲Netflix前三 翁清海戏言：我是卖点

由视帝郑各评监制兼领衔的电影《越界》冲上Netflix最多人看的第三！主演翁清海戏言自己是卖点！

翁清海得知《越界》排名第三时表示惊讶且开心，“之前也听说在菲律宾和马国也是前10名，所以感到很欣慰，毕竟有努力过。同时也是对整个团队最好的回报。”

对于这部片能创下亮眼的成绩，翁清海认为卖点在于题材新鲜，“我们本地比较少可以看到动作片，同时这部戏也不只有本地演员，也聚集了一些在马国很有名的马来演员，这也是我首次跟他们合作。”

翁清海更戏言：“可能‘我’也是一个卖点，大家很久没看到我了，所以希望这也是一个吸引人看的地方。”

有信心冲上第一

《新明日报》记者追问是否有信心冲上第一时，翁清海思考片刻后说：“还是有一点信心的。我相信现在还是有人不知道这部电影，但如果有媒体对这部电影多加报道，反应或许会更好。”

翁清海也指出，之前好像有听过制作组表示有拍续集的想法，至于会不会落实，也要看接下来这部戏在各影视串流平台的成绩，因为最主要是有人看。

会考虑接戏

近期很多资深艺人回流新传媒拍戏，翁清海说只要角色适合、有好的制作，自己肯定会接戏，“其实我本来也算是离开这个圈子了，后来会接拍《越界》是因为支持一些兄弟、各评大哥以及本地制作。”不过他透露目前还没有接到任何电影或电视邀约。

武术学校恢复到疫前人数

目前翁清海忙着自己成立的武术学校《武坊》，早前《新明日报》曾报道受冠病影响，清海证实到武坊习武的学生弟子出席率减少约两三成。甚至在疫情很严重的期间无法上课而转为线上上课，清海坦言那段时期确实压力比较大。

不过目前疫情已经稳定，本地防疫措施也放宽，清海称习武的弟子已经恢复到疫情前的人数了，约有四五百人。