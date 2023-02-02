回巢争做一姐 佘诗曼李施嬅重头剧“恶斗”

（香港讯）昔日花旦回巢，争做“一姐”，“视后”佘诗曼和李施嬅将有一番“恶斗”！

根据香港媒体报道，香港无线电视（TVB）即将在3月份开拍重头剧《NEWS新闻女王》，曾志伟继《美丽战场》后，再次打人情牌，邀请离开TVB超过20年的金牌监制钟澍佳回归主理，演员阵容方面更是重磅出击，力邀佘诗曼（阿佘）和李施嬅回巢，伙拍两视帝马国明和谭俊彦、高海宁、何依婷、许俊豪、邓智坚等人上演一段以电视台新闻室为主线，女主播们为争金牌主播而各怀鬼胎，勾心斗角。

《NEWS新闻女王》一剧最大的亮点是昔日花旦佘诗曼与李施嬅回归，佘诗曼于2016年完约离开后，这些年来把工作重心转移到中国，年前的一部宫斗剧《延禧攻略》，唤起不少粉丝对她在《金枝欲孽》的精湛演出，期盼她能尽快回港拍剧。佘诗曼曾公开表示，只要有适合的剧本和角色，一定会考虑回港拍戏，而她也落实即将参与《NEWS新闻女王》。

多年后再合作过招

至于李施嬅，自拍毕《金宵大厦2》后就没有为TVB拍剧，去年更因免疫系统出事一度全面停工休养，她接受港媒访问时坦言这次接拍此剧，除了被角色及剧本吸引之外，监制也是主因。

对于多年后再与阿佘“过招”，她指二人曾合作《东山飘雨西关晴》、《公主嫁到》及《宫心计》等剧集：“好多年没碰头，所以很想再拍！”

“三花鼎立”无望 杨茜尧缺席 高海宁顶替

据报道，剧组原有意邀请杨茜尧（杨怡）回归与阿佘、李施嬅“三花鼎立”，剧中大斗演技，同时借助两大视后佘诗曼和杨茜尧再携手，以重现《宫心计》的火爆收视。奈何，杨茜尧因接拍了《家族荣耀2》，唯有“忍痛”缺席，她的角色由被力捧花旦高海宁顶替。