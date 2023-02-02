参加Netflix体能综艺节目 黄苑玲与体能高手较劲

Netflix体能综艺节目《体能之巅：百人大挑战》（Physical:100，简称《体能之巅》）集结100位男女选手接受各种体能挑战，最终胜利者将获得3亿韩元（约32万新元）丰厚奖金。节目每星期二播出两集，首集在1月24日播出时，介绍了100位参赛者，不少本地观众惊喜见到有本地代表黄苑玲（Elaine Wong）。

更令人惊讶的是，参赛者大多身材健壮，许多人的手臂比黄苑玲的脸还大，身材娇小的她为何会参加这个节目？《联合早报》记者联系上在韩国的黄苑玲，请她分享参加这个节目以及在韩国发展的经验。

黄苑玲曾在韩国一家娱乐公司当练习生，待了两三个月就离开，回到新加坡。她后来有机会再到韩国，一待便是13年，现在以韩国为事业主要基地。她当初回到韩国时，加入打造女团T-ara的MBK娱乐公司当练习生，期间有机会到中国拍摄网络电影《血战铜锣湾2》，并由此点燃对演戏的热忱，发现相比唱歌跳舞，自己更喜欢演戏。于是她决定转型当演员，之后还拍了中港电影《决战千王》和《卧底1000》。

黄苑玲的工作以电视综艺居多，曾在《韩国异乡人》（South Korean Foreigners）、《我的心跳38.5》（My Heart Beats 38.5）等韩综亮相，去年也参与恋爱综艺《只是睡觉的关系》（Sleeping Only Relationship）。她说：“每一个曝光机会对我来说都是一个突破点，Netflix也是看到我在多个节目中亮相才找我，我感到很荣幸，是Netflix耶！”

《体能之巅》的参赛者有体操奥运金牌得主、海军特战部队后备军、摔跤选手、格斗选手、拳击选手、健美运动员等。当黄苑玲登场时，许多参赛者带着“她为什么会来”的疑惑眼光。

参赛者为她取外号“兔子”

黄苑玲说：“Netflix对节目内容非常保密，只说是游戏节目。我问是像《鱿鱼游戏》吗？他们说类似，我就以为会玩一些童年游戏。正式拍摄时，看到这么多‘大只佬’，我吓呆了！”身高166公分，体重43公斤的她，被其他参赛者取了一个叫“兔子”的外号。

虽然在体力上吃亏，但黄苑玲没有气馁。第一关挑战，100名参赛者必须利用手臂的力量在悬挂半空的横杆上支撑越久越好，若松手就跌入水池。黄苑玲说：“我惧高、怕水，也不知道有什么技巧，但既然来了就全力以赴。我拼了命，最终撑了四五分钟，排名第80。有几个健壮男生比我先落水，我觉得我很不错了。”

第二关挑战是一对一淘汰赛，必须在三分钟内抢到一个球，过程中有追逐和肉搏，相当激烈。黄苑玲的对手是运动视频博主沈音灯，黄苑玲最终败下阵遭淘汰。她笑说：“对方曾经是健美选手，她可以抱起我奔跑。”

虽然已经出局，但她认为能参与这个节目，是非常宝贵的机会，并形容：“就像买彩票，不知道几时会中头奖，但还是会一直买，这次像是得了安慰奖。”至于为什么觉得是“安慰奖”，她解释：“我努力了13年，我要的更多。”

韩国打拼13年 相信好东西值得等待

转型当演员却至今未演出韩剧，黄苑玲坦言工作机会不容易。“身为外地人，一开始会吃亏，这里的人不认识你，也觉得你的语言表达没那么好。但我已经克服这个困难，我现在韩语非常流利，韩国人跟我交谈时以为我是韩国人。”

黄苑玲自认早期在演戏方面准备不足，所以一直在受训，现在慢慢看到机会上门。她透露，去年有一部剧的邀约，但跟《只是睡觉的关系》撞期，只能放弃，公司有在接洽新的演出机会。

34岁的她是否担心年龄影响机会？她自信地说：“不会！我一直勤于保养，不抽烟，少喝酒，每天运动两小时，很多人说我不像我的年龄。《只是睡觉的关系》播出时，很多网民也说不相信我是年纪最大的参与者。”

在韩国打拼13年，虽然未有亮眼的成绩，但黄苑玲的心态仍积极乐观。她说：“很多人问我要不要回来？我说不，因为我知道我可以。既然选择来这里，就要接受所有挑战，不能半途而废。慢慢累积作品，我也相信好的东西值得等待。”