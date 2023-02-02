娱乐吃瓜：工作伙伴变另一半 她为伍佰挨拳 宥胜服侍老婆却被道谢

中国男星胡歌星期二（31日）无预警宣布结婚、升格当爸爸双喜讯，震惊娱乐圈。互联网上随即扒出妻子的身份，原来神秘老婆是小他11岁的执行经纪人黄曦宁，网民更将她从工作伙伴晋升胡太太的转折形容为“励志故事”。

行程满档的艺人与经纪人或助理在朝夕相处下产生出感情，就此迈入婚姻礼堂的例子其实在演艺圈中并不罕见。除了大家熟知的古巨基和黎明，伍佰、张震、宥胜及大张伟同样都将亲密无间的工作伙伴娶回家。

她为伍佰挨拳 伍佰为她写情歌

伍佰与陈文佩爱情长跑12年后结婚，即将迎来结婚20周年。（互联网）

台湾摇滚天王伍佰出道31年，顶着一头飘逸长发唱的浪子形象下，其实爱得深情。

伍佰和陈文佩因工作而结缘。90年代，伍佰是真言社签约歌手，陈文佩则在真言社担任企画。两人认识时，伍佰已推出首张专辑，但叫好不叫座。伍佰从第2张专辑《浪人情歌》开始，改由陈文佩担任经纪人，而这张专辑也成为伍佰音乐事业的转捩点，让他一炮而红。

出道初期伍佰在陈昇Pub演唱会中任嘉宾，和台下“刺客乐团”成员爆发肢体冲突，当时陈文佩奋不顾身冲上前抱住他，还因劝架被打了几拳，事后他非常感动，不时对她嘘寒问暖，种下爱苗。这对相差5岁的“姐弟恋”尽管在性格上南辕北辙，但在音乐上、生活上却很契合。两人于公于私都是最佳拍档，伍佰在舞台上呐喊冲刺，陈文佩则是隐身幕后的最佳推手。

伍佰当年公开婚讯时曾向媒体秀出结婚证书。（互联网）

爱情长跑12年后，伍佰和陈文佩在日本福冈结婚。当时他秀出结婚证书说：“我们2003年2月8日在日本福冈结婚，我的生命因为她而变完整。”他透露，曾计划在美国拉斯维加斯结婚，带另一半去看沙漠和落日，不过却发现当地教堂不适合他们浪漫的个性，于是他决定去日本办一场“像偶像剧一样浪漫的婚礼”。他低调地没邀任何亲友，在福冈一间酒店教堂结婚，接着立刻去九州泡温泉度蜜月，完婚后返台注册。

伍佰更坦言，经典歌曲《牵挂》是他为老婆写的情歌，那时他们刚交往不久。歌词“你像盛开花朵绽放整个天空／温暖着我将我拥抱在你的怀中／不愿承认是我最深情的脆弱能否与你一生守候／爱你”相当浪漫。

张震心疼护妻 “她不是麻雀变凤凰”

张震与庄雯如于2013年结婚。（互联网）

金马影帝张震与太太的爱情故事，没有电影情节般的轰轰烈烈，却有着水到渠成的安稳。

张震出道后曾与女星路嘉欣交往6年，最后于2005年以明信片通知女方分手。同年与舒淇合作传绯闻，2007年被拍到和香港女子亲密约会，空窗2年后才跟前助理庄雯如擦出爱火。庄雯如是张震所属公司的前艺人助理，曾担任过张震的助理。在从事助理的那段时间，两人感情升温，男方曾为了演“围棋大师”吴清源而下苦功学日语，日语很好的庄雯如自然成为张震的“日文小老师”，年纪相若的两人因此坠入爱河。

张震于庄雯如。（互联网）

与庄雯如交往4年后，张震选在象征“爱你一生一世”的2013年1月4日向女友求婚。当时被媒体问及，张震坦言结婚这件事在他的过往人生中没经验也没认知，所以也就没太为这件事去计划什么，就感觉结婚时间差不多了，跟对方相处也不错，就顺其自然走到这一步。当时37岁的张震称，自己如今的年纪不像年轻时候谈恋爱，不开心就说再见，现在要给女方一个交待，当然这个交待是建立两人感情上的基础，“我们是适合交往的，后面的事就是家里的事。”

聊起爱人，张震认为她很了解自己，两人性格上也有某一部分很像。至于妻子“前助理”的身份，张震呼吁外界不要再这么称呼对方。他解释，其实两人认识的时间很长，对方当助理的时间很短。他不希望大家去营造一种“麻雀变凤凰”的氛围，“我们是真正建立在相处的基础之上才会走到结婚这阶段。”

被偷拍反成宥胜的感情催化剂

宥胜与老婆慈惠。（取自艺人脸书）

“冒险王”宥胜也因工作而找到了愿意与他在人生路上携手探险的另一半。

从行脚节目主持人跨界到演员，宥胜出道以来绯闻不断。2013年10月，他被台湾八卦周刊爆料与经纪人有暧昧，两人被目击3个月内互相往来对方家4次。隔年10月，他大方认爱，还坦承正是因为周刊的偷拍，他与经纪人才勇敢面对彼此之间的情愫。“我们一起工作了五年，知道对方很多事，也一起面对过很多波折，但是一直以来我们都是用忽略、隐藏、逃避来处理对彼此的情感。直到去年的报导出现之后，我们才终于愿意去面对这件事。我们决定选择了相信，也决定选择了勇敢。现在的我，内心稳定、幸福、安心、和自在。”

宥胜常在社媒上分享与家人的旅游生活。（取自艺人脸书）

林慈惠与宥胜合作5年，原本是助理，2012年升为经纪人。爱的结晶蕾蕾出生后，两人于2015年4月结婚，完成“补票”手续。两人有共识结婚不宴请宾客，因此登记当天，宥胜把户政事务所现场布置得像结婚会场，并请来摄影师、化妆师，并偷偷请慈惠的好友们出席。有趣的是，当时身份从经纪人变妻子的慈惠，有时被宥胜服侍还会不习惯，一直向他道谢。

大张伟 早就偷偷表白

大张伟与刘迎。（互联网）

中国网民将大张伟与老婆刘迎的故事形容为“一物降一物”。

大张伟曾是花儿乐队主唱，团体解散单飞后，他除了继续做音乐外，近年也活跃于各大综艺节目，嘻嘻哈哈略带贫嘴的形象深入民心。出道多年的他几乎零绯闻，2016年发文疑似公开认爱经纪人刘迎。2018年，大张伟在综艺节目上被小S问及有没有结婚时，首次公开承认已婚，令大家开始好奇这位“治得了他”的女人究竟是何方神圣。

大张伟的发文被网民解读为疑似公开恋情。（互联网）

刘迎曾同时担任花儿乐队和井柏然的经纪人，2012年大张伟离开公司时她毅然决然与他同进退。大张伟也曾在“花儿十年”演唱会上，满怀感激地说：“还有那个谁，刘迎啊，真的非常感谢。”两人挺过最难熬的一段时光，感情更加坚定。后来恋情曝光后，还有网民翻出大张伟早些年在接受采访时所描述的理想型。当时他说：“白、胖、像年画娃娃一样、比自己大三岁”，列出的每项条件刘迎都符合。另外也有知情人士爆料大张伟隐婚，两人大约2014年就已低调领证。