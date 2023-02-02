BLACKPINK Lisa砸800万买豪宅 拥有VVIP黑卡财力惊人

（首尔讯）25岁的韩国女子天团BLACKPINK泰国籍成员Lisa，14岁就离开家乡只身到韩国一圆星梦，成名后她一直想在韩国置产，却遭前经纪人诈骗10亿韩币（约106万新元）。近日传出她上个月以75亿韩币（约800万新元）买下首尔富豪区的住宅，终于有间属于自己的房子。

据韩媒《商业韩国》报道，Lisa上个月底买下位于首尔城北洞的一处住宅，该区是公认的富豪区，前屋主来头也不小，是韩国财阀乐天集团名誉会长孙女，乐天纽约宫专务张善允夫妇。

据悉，该住宅是地下一层，地上两层，占地约198坪的独栋住宅。据房产登记显示，Lisa在去年7月15日签下购屋合约，并于1月30日付清尾款，完成过户登记，且Lisa没有贷款，似乎是以现金全额购入，意外曝光她惊人的财力。

Lisa砸钱买下豪宅的消息曝光后，连她使用的信用卡都备受关注，有网民挖出她之前在队友Jisoo的YouTube频道中曝光过的信用卡，发现该卡是由现代信用卡发行的“The Black Edition 3”信用卡，号称是韩国第一张VVIP信用卡，全韩国仅有1000张。

该信用卡光年费就要250万韩元（约2670新元），而且只发给具有一定经济能力和社会影响力的菁英人士，需要由信用卡公司发出邀请，并通过内部审查合格后才能取得卡片。目前韩国演艺圈中，包括以《鱿鱼游戏》红遍全球的李政宰（Lee Jung-jae）和“BTS”成员JIN也持有这张黑卡。