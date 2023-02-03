娱乐吃瓜：中国电影春节档“多事之秋” 流量、撤档、偷票房都引热议

中国近年因冠病19疫情影响，电影行业和影院生意大受打击，今年终于迎来解封后的第一个春节，不少影迷都迫不及待冲到电影院，顺势将许多新片冲高了票房。

今年的春节档，中国影院竞争激烈，影片数量达到7部之多，据统计，截至目前为止，票房前三名分别为《满江红》《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》。各家在宣传上的花招，看得观众眼花缭乱。有3部片共制造了3大话题，包括放映后突然撤档、票房下跌影响演员公司股价，以及偷票房等等。

网民看到了春节电影档的各种竞争手段，只能感叹：竞争很激烈，水真的很深啊！

《满江红》偷《流浪地球2》的票房？

由张艺谋执导，沈腾、易烊千玺担任双男主角的《满江红》爆冷逆袭，超越吴京、刘德华合演的大热门《流2》，张艺谋更刷新个人导演票房纪录，但却一度传出“偷票房”疑云。

争议的起源是有网民发布截图称购买了24日9时半场的《流浪地球2》，他23日晚收到票务平台退款短信，称“因设备故障无法正常观影”。但他发现24日当天，该影院同一放映厅在9时半场放映《满江红》，质疑“设备不是故障吗？”有关贴文后来在网上发酵，引致《满》“偷票房”之说扩散开来。

影院向媒体解释，23日晚间确实有一台机器出现故障，影院可能无法保障第二天机器能维修好而取消排片。对于把原定的《流2》更换成《满》的做法，影院解释称，根据前一天影片上座率等因素调整排片是影院的正常做法。

《满》讲述宋朝名将岳飞死后四年，奸相秦桧率兵与金国会谈，岳飞与秦桧忠奸不两立的历史故事，通过喜剧和悬疑手法呈现，引起网民质疑，有抄袭2013年袁咏仪主演的电影《龙门镖局》之嫌。

张艺谋（中）导演、沈腾（左一）、易烊千玺主演的电影《满江红》，或许是今年中国电影春节档话题最多的作品。（互联网）

《满江红》片方26日发表声明，指抄袭、偷票房等均为无稽之谈，纯属别有用心之人使用多种手段造谣，利用个别影城或售票系统出现的故障等问题，恶意攻击生事，并决定对包括一名复旦大学教授在内的网民提告。

另外，《满》官方社媒上的文案也引发争议。比如电影传达的是岳飞忠诚报国的爱国精神，和岳家军让《满江红》这个词名扬四海的愤怒与激情。但文案却借用参与谋害岳飞的奸臣秦桧的一句“莫须有”，来表达自己的无辜，让网民感觉不妥。

又比如，电影宣传票房喜讯时，写道：“心花‘怒’放万事‘发’”，原本对应的是岳飞的《满江红》词里的“怒发冲冠”，却被网民指责“毫不尊重这首词背后的悲凉情怀”。更何况前者是发财的发，后者是头发的发，并不相同。”网民因此嘲讽电影文案的写手是文盲。

日前，有新闻报道一名山东男子以4新元购买盗版的《满江红》片源，想省钱在家中看戏，岂料一打开却发现自己上当了，那不是电影，而是《满江红》的诗词朗诵，成为电影相关的最大笑话。

《无名》靠王一博流量撑起一片天

今年的春节档，外界本来看好是《流浪地球2》和《满江红》争夺票房冠军，不料预售票房竟然是梁朝伟和王一博主演的《无名》领跑。原来王一博粉丝自发组织策划，包括各地粉丝分会与当地影城推进合作，才撑起了电影预售成绩。粉丝们甚至购买冷门时段的场次，如午夜场、早场等，而且尽量购买边角位置，把最佳观影区留给普通观众，以免侵害影院和普通观众的利益。

为什么粉丝这么卖力？因为这是王一博自2019年凭网《陈情令》跃升为顶尖流量小生后的第一部电影。尽管《无名》的票房在公映首日就开始落后，不久掉出三甲，但王一博粉丝的“努力”，确实让外界刮目相看。有趣的是，电影明明有那么多资深著名大咖，但宣传重点都围绕在王一博一人身上，包括电影主题曲、跨年晚会压轴，全都交给他。包括他在湖南卫视被指抢走张艺兴的压轴演唱，据说也是公司幕后操纵。

《无名》的宣传话题集中在王一博（第二排右一）一人身上。（互联网）

有关《无名》的讨论中，王一博一直处于舆论漩涡中心。虽然他和梁朝伟戏份相当，周迅、黄磊更是资深大咖，但王一博所属词条曝光率远高于众人。王一博粉丝大力支持偶像，《无名》二刷率高达9%，远高于第二名《流浪地球2》的2%。然而当《无名》无缘前三后，“王一博救不了《无名》”的话题开始冒出，导演和其他演员则隐匿于其后。难怪后来也有人同情王一博：咖位不是最大却出力最多，最后还要背锅。

不止，“流量偶像”的销量稍有失利便会影响其商业价值。他所属的经纪公司乐华娱乐在1月26日港股开市后，股价暴跌。乐华娱乐上市半月不到跌幅近10%，难免又被人扯到王一博身上。不过乐华娱乐确实被称为“王一博概念股”，因公司过半收入来自他，远高于韩庚、范丞丞、黄明昊、朱正廷等人。在1月的上市直播仪式上，王一博也首次被介绍为乐华娱乐的股东。

《中国乒乓》放映两天“惨败”撤档

邓超（右）导演兼主演的《中国乒乓》，获得妻子孙俪助阵，可惜票房上演滑铁卢。（互联网）

说到贺岁片中命运最多舛的，非邓超导演、与孙俪合演的《中国乒乓》莫属。本片最初要上十一国庆档，后来提前到春节档。可惜决定得太迟，最早只能在年初三排上片。其预售票房在七片中居于末端，没想到开映后果然包尾，而且是遥遥落后。片商于是决定放映两天后，大胆撤档，延期到17日才再上映，以免票房万劫不复。但这个“放了又撤”的动作，已经是极其罕见的纪录。

《中》主要以昔日名将蔡振华、王涛等为主角展开故事，侧重中国男子乒乓球队如何在不被看好的情况下艰苦训练。只是有分析说，从2020年的排球电影《夺冠》已可看出，体育片在春节档并不讨好。而且它接近主旋律的爱国路线，有可能前几年已经让观众看够看腻。果然票房证明如此。