拍《刘世丰》首季遇虫灾 金旻载：第二季与寒天作战

韩剧《朝鲜精神科医师刘世丰》（Poong, The Joseon Psychiatrist，简称《刘世丰》）有别于许多以医术为题材的古装剧，刻画的不是医师的超凡医术，而是他们如何为患者治疗心理病。该剧2022年播出后口碑不俗，2023年推出第二季。

三位主角金旻载、金香起和金相庆2022年接受《联合早报》访问时，谈到拍摄的难忘经历，透露在山里拍摄时，有一天发生虫灾，虫子多到无法拍摄，甚至飞进演员的嘴里和耳朵。

金旻载和金香起为第二季再次接受本报电邮访问。谈到这次的拍摄，金旻载说：“我们在冬天拍摄，下了好多雪，工作人员要不断清掉积雪，非常辛苦，我则不管穿了多少层衣服，还是冷得直打哆嗦。这次拍摄的最大困难就是与寒天作战。”

这部剧有许多在桂树诊所的群戏，几名演员的默契非常好，问及是如何培养感情，金旻载说：“第二季有很多外景的拍摄，尤其在闻庆的拍摄场景，我们收工后会在宿舍前面的便利商店喝啤酒聊聊天。”

剧中为三角恋吃醋

《刘世丰》讲述医术高明的宫廷内医院医师刘世丰（金旻载饰），因卷入杀害君主的阴谋而遭逐出王宫，来到桂树村，协助当地医师季知韩（金相庆饰）为村民看病，也教导对医术有兴趣的寡妇徐恩雨（金香起饰）。

来到第二季，三人除了继续为村民治病，金旻载说：“观众可以期待世丰和恩雨在第一季待续的爱情故事。此外，累积了这么多看诊的经验和技术，我在第二季成了更专业的医师。”

金香起也请观众期待世丰和恩雨的感情如何发展，并透露：“在第二季，世丰坦白地向恩雨表达对她的爱意，也努力克服‘三角恋’问题，这是这一季一个有趣的看点。”金旻载说：“请期待世丰吃醋的模样。”并附上一个调皮笑脸的表情符号。

金旻载饰演古代医师，接下来会在《浪漫医生金师傅3》再次演出护士一角。

谈到如何诠释这类角色，他说：“这两个角色都跟人的生死有着直接关系，我在演出时带着很大的责任感。我想象如果自己是病患，会想遇到怎样的医护人员，并带着这样的心态去诠释角色。”

金香起培养嗜好减压

金香起希望观众在第二季看到她的医师角色的成长。（tvN提供）

金香起在第二季成长为更有自信的医师，童星出身的她又如何看待自己的成长？她说：“我跟自己说，每一部作品都会让我学到新的东西，带着这样的想法，我确实从每一部作品中有所收获，所以不管作品回响如何，我都感到满意。”

《刘世丰》着重于心理病，金香起也分享如何面对工作带来的精神压力，她说：“可以培养一个嗜好，从中创造自己的成就，但如果觉得困难，没关系，也不一定要做得很棒，就纯粹做自己喜欢的事情。也可以到户外晒晒太阳，做五个深呼吸，看看可爱的事物，还有吃有营养的食物。”

《朝鲜精神科医师刘世丰2》每逢星期四、五，晚上9时15分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。