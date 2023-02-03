“怕输妈妈”遇上“明星讲师” 全度妍郑敬淏成冤家

浪漫速成班 Crash Course in Romance

可在Netflix观看

如果有这么帅的补习教师，我就算数学成绩很好，也要上补习课！

这是我最近看韩剧《浪漫速成班》时的心情。饰演补习中心数学明星教师的郑敬淏虽然瘦瘦的，但穿起西装有型有款，讲课时生动又自信的姿态，魅力无敌。看着他纤长的手指在板上又写又画，同时用清亮又带点感性的嗓音讲解，立即坠入他的数学世界。

这部剧的另一大吸睛力是，全度妍难得演浪漫喜剧；她的上一部剧《人间失格》让我看得心情好沉重，这一次展现活泼又带点喜感的演出，还与郑敬淏有逗趣互动，让我好惊喜。

剧情描述南行善（全度妍饰）曾经是手球国家代表，后来因为姐姐抛弃女儿离家出走，母亲意外身亡，南行善于是离开国家队，扛起养家责任。她开了一家“国家代表小菜店”，并照顾外甥女海伊（卢允瑞饰）和有阿斯伯格综合征的弟弟才友（吴义植饰）。为了不让海伊成为他人眼中“没有妈妈的孩子”，南行善决定当海伊的妈妈，两人以母女相称。

不一样的“妈妈”

南行善和许多妈妈不一样，她每天早起是为了到市场购买食材，其他妈妈早起是为了赶到补习中心给孩子报知名讲师的课，不然就是为上补习班的孩子抢前排位子。南行善不苟同妈妈们对补习的过度注重，海伊一直也是自主学习，她自然地也就不认识帅气模样贴满巴士广告的数学明星讲师崔直说（郑敬淏饰）。

崔直说常被指，“赚这么多，也太瘦了吧”，因为很多人不解，以他的收入可以吃尽山珍海味，怎么还这么瘦？原来崔直说为了维持顶尖位置，压力非常大，加上常被疯狂的私生粉骚扰，还有一件不愉快的往事困扰着他，导致他有进食障碍症，营养不良。但有一天，助理买来“国家代表小菜店”的饭菜，崔直说吃得津津有味，决定要每天光顾这家店。

另一方面，海伊有一天跟妈妈说想上崔直说的课。于是南行善也成了“怕输妈妈”，起了个大早，到补习中心排队报名。就这样，南行善和崔直说走入了彼此的世界。只是因为一点误会，崔直说变成南行善眼中的“手机小偷”，两人的关系从冤家开始，相信最终会是欢喜收场。

之前有一些韩剧刻画韩国的补习风气和怕输妈妈的“恐怖行为”，《浪漫速成班》也有这样的情节。除了有妈妈们到补习中心抢位子，还有几个有钱妈妈联手排斥海伊，不让她加入精英班，可耻的行为让人看了火大。另有一个情节是，精英班的一个男生坠楼身亡，补习中心原本打算停课一天，让老师和学生们沉淀心情，怎知精英班的妈妈们认为不应该让一个学生的死耽误自己孩子们的学习，坚持照常上课，实在让人无语。

这部剧还有悬疑元素，就是举凡骚扰或顶撞崔直说的学生，都会被一个神秘人教训，包括那个坠楼的精英班男生，究竟是自杀还是被杀？神秘人又是谁？

（互联网）

郑敬淏为戏报名上课

郑敬淏饰演的补教界明星讲师获得不少观众喜爱，被赞“刷新娇弱男主巅峰”。在课堂上的讲解生动又有趣，仿佛真的补习班教师，郑敬淏在韩国的发布会透露，开拍前试着学习和理解数学，但发现自己搞不懂，于是去看了很多明星讲师的课程视频，也自己报名上课，学习他们教课时的语气和动作，甚至还努力练习写黑板的手势。”

郑敬淏也分享与全度妍合作的兴奋感。“我觉得这是很大的荣幸，我会跟自己说，还好一直很努力，才有这次的合作机会。”

全度妍演出的角色一向比较沉重，这次饰演开朗又乐观的南行善，她说：“行善总是能量满满，我一开始有点难跟上，也怀疑自己能不能应角色所需，快速地说出一大段台词，这是我在演出时最担心，也最注意的。”

谈到首次合作的郑敬淏，全度妍说：“他是一位很有魅力的演员，他的亲切和真诚会深深吸引你。从开始拍摄时，我就觉得他像是一个认识很久的朋友，不会觉得别扭。”

养生有妙方（首播）

8频道 晚上8.00

男女无论个性、想法和体质，先天有所不同。因此男女要如何针对差异来养生？主持人陈毓芸寻访不同的专家，教导两性如何从头发到全身，从运动保健到饮食调理，养出美丽人生。

黄金巨塔

8频道 晚上9.00

光明向Kerin求婚，Kerin怒指他是骗子，拂袖而去。光辉承认是自己向Kerin爆料，揭穿光明的底细，兄弟俩大打出手。光辉指光明根本不爱Kerin，爱的只是她的钱。小希认为光辉不该破坏光明的事，光辉指自己所做一切都是为了小希，揭穿小希喜欢光明的事……

（互联网）

夜警先锋第1季 The Responder S1

BBC First（星和Ch502，新电信Ch308），随选

在家乡利物浦，克里斯（Martin Freeman饰）每个夜晚开着紧急救援车，面对着街头犯罪、暴力和药物滥用，但却与家人渐行渐远。他必须与内心的恶魔对抗着，以维护工作、婚姻不被破坏。当他被迫与新人瑞秋（Adelayo Adedayo饰）搭档时，两人很快就发现要在这个高压残忍的夜世界生存下来，他们必须互相帮助或互相残杀。克里斯坚持要拯救一名身陷致命困境的年轻成瘾者的生命，若他能成功拯救对方，或许也能拯救自己，并重新找回当警察的意义。