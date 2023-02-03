演技被指模仿周星驰 周嘉洛不敢与星爷相提并论

出演喜剧，演技被指模仿周星驰，“新一代小生”周嘉洛坦言不敢与星爷相提并论。

周嘉洛是TVB力捧“新一代小生”，继年前在《万千星辉颁奖典礼》摘下“最佳男配角”后，今年则再下一城夺得“最受欢迎电视男角色”，成为了该颁奖典礼夺得这两个奖项的最年轻演员，不但写下了纪录，也改写了他的命运，让他逐渐上位，备受力捧，今年更击败所有视帝，共有四部剧集轮候播映，包括正在播映的《新四十二章》和《痞子殿下2》、《宠爱Pet Pet》及《罗密欧与祝英台》。

对于自己备受力捧，且又是颁奖典礼中两个奖项的最年轻得主，周嘉洛接受电邮访问时表示，感谢这些年支持他的观众和粉丝，他谦虚道：“自问还有很多不足，很多东西要学，所以我绝对会不断努力的学，尽力演每一个角色，希望不辜负对我有期望的人。”

所谓树大招风，从《爱·回家之开心速递》的金城安到《痞子殿下》的纪威，周嘉洛都在荧幕前搞笑，尤其在《痞子》中的演出，更被网民和观众指他是在模仿周星驰，惹来不少议论。

周嘉洛受访时强调自己没有刻意要“扮星爷”，“星爷的作品对很多人都有很深的影响，我绝对是其中一个。我理解‘星爷影子’的说法，但他是唯一的，我不觉得自己能与他相提并论。”

对于被指模仿星爷的议论，周嘉洛不介怀，他说看到部分言论，也同意他们的看法，知道自己的演绎很夸张，但绝对不会影响自己的心情，“我希望将来可以随自己的节奏找出更多可能性，这过程会很漫长，我会走进不同阶段，在演艺事业完结前，我会一直期待紧张而且不会有终点，不断向这方向走。”

《新四十二章》角色冷酷 摆脱搞笑形象？

周嘉洛在《新四十二章》角色冷酷，仿佛有意摆脱搞笑形象。

《新》剧中，周嘉洛的角色为人冷酷，常以藐视眼神望人，跟他之前演的阳光及搞笑形象角色有很大分别。他笑言黑脸对他来说有难度，希望下次能做得更好。

提及这次和视帝陈豪及龚嘉欣合作，周嘉洛说，虽然与他们俩的对手戏很少，主要是集中在江嘉敏，不过，单单在片场场边观看两人的演出，就让自己学了不少，从中也提升了自己。

问他接下来想挑战那类型角色？他告诉记者没有给自己设下什么特定的目标，“我懂得的实在太少，对我而言，演任何角色都一定有新知识让我学习的，如果非要订一个，我会想先在演戏里更了解一下自己。”

《新四十二章》，逢周一至五晚上8时30分翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）播映，也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。