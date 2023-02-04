女儿报到 胡佳琪6月迁新居

（本地讯）第896期《优1周》在2月3日出街，本期的封面人物是刚在1月20日升级当妈妈的本地双胞胎女星胡佳琪。兔年伊始，万象更新，胡佳琪也掀开人生新篇章，产下女儿，荣升新手妈妈，并准备在6月份一家三口迁入新居，也计划再生一胎。回望过去，展望未来，她赞叹生命的奇妙，也享受当下的美好。

其他精彩内容有：等待迎接兔宝宝的明星妈妈们；《娱乐吃瓜》告诉你电影《灌篮高手》（The First Slam Dunk）如何在亚洲各地掀话题；韩剧《酒鬼都市女人们2》崔始源的精彩访问；介绍2月份将上线的浪漫中国剧、美剧“The Last Of Us”及韩综《体能之巅：百人大挑战》（Physical: 100）；“重游新山趴趴走”系列本周带大家去感受新山Omakase风气的浪漫氛围；旅游则到日本山口县的五大景点。

《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

《优1周》与Cheryl W合作，本周送出Kcal Cut和农历新年茶包瘦身礼盒（每份价值$116）给五名幸运读者。读者可扫描杂志中的QR码参加，截止日期：2月8日（星期三）中午12时。