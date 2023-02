女儿报到 胡佳琪6月迁新居

(本地讯)第896期《优1周》在2月3日出街,本期的封面人物是刚在1月20日升级当妈妈的本地双胞胎女星胡佳琪。兔年伊始,万象更新,胡佳琪也掀开人生新篇章,产下女儿,荣升新手妈妈,并准备在6月份一家三口迁入新居,也计划再生一胎。回望过去,展望未来,她赞叹生命的奇妙,也享受当下的美好。

其他精彩内容有:等待迎接兔宝宝的明星妈妈们;《娱乐吃瓜》告诉你电影《灌篮高手》(The First Slam Dunk)如何在亚洲各地掀话题;韩剧《酒鬼都市女人们2》崔始源的精彩访问;介绍2月份将上线的浪漫中国剧、美剧“The Last Of Us”及韩综《体能之巅:百人大挑战》(Physical: 100);“重游新山趴趴走”系列本周带大家去感受新山Omakase风气的浪漫氛围;旅游则到日本山口县的五大景点。

《优1周》在超市及便利店均有出售,也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买,或上bit.ly/uwsub订阅。

《优1周》与Cheryl W合作,本周送出Kcal Cut和农历新年茶包瘦身礼盒(每份价值$116)给五名幸运读者。读者可扫描杂志中的QR码参加,截止日期:2月8日(星期三)中午12时。