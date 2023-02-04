胡歌与前女友情史被翻 网“最意难平”的是她

胡歌在1月23日官宣已婚生女，妻子是助理黄曦宁。消息出来后，这位出道以来始终低调，且几乎没有负面新闻的演艺圈男神，开始被网民疯狂肉搜胡太太并重翻胡歌多次“被结婚”的情史。

胡歌宣布人生大事当天，狗仔特别去关注他的一名前女友，并拍照，指她在拍戏时“神情有点落寞”，引起热议。网民纷纷涌入薛佳凝的微博留言：“再也不可能看到你复合了”“唉错过终究是错过”“姐姐以后要狠狠地快乐”“你值得更好”等。

网民也曝光了胡歌给妻子庆生的画面，并分析为什么他会情定黄曦宁。

胡太太：低调、努力

综合报道，黄曦宁出生在福建的普通人家。毕业后，靠自己的努力，她在娱乐圈摸爬滚打，从化妆师、造型助理一步步变成胡歌的执行经纪，并最终嫁给顶流。2016年加入胡歌团队的她，担任服装协助的工作。二人在接触中日久生情。

女方除了背景干净，努力上进，也是个低调过日子的人，这么多年从未在社媒声张过有关胡歌的消息，连胡歌的多年铁粉都不知道二人的关系。这点跟胡歌特别契合。

胡歌出道20年，正式公开的女友只有薛佳凝和江疏影，但前前后后传过绯闻的女生非常多，大多是和胡歌在剧组合作过的女星。

绯闻女友：刘亦菲、林依晨、杨幂

胡歌刚出道不久，就凭电视剧《仙剑奇侠传》大爆，与女主刘亦菲双双爆火。当年有传言指两人在剧组有暧昧，甚至爆说二人要结婚。但胡歌被问时表现如吓了一跳，说：“我只是比较欣赏刘亦菲，我们是好朋友。”

胡歌2005年与林依晨合拍《天外飞仙》。胡歌曾坦承说他很欣赏林依晨，两人很聊得来，绯闻由此而生。随后两人又一起合作了《射雕英雄传》，连续两部戏朝夕相处，即时有心动，随着剧集杀青，两人的关系也慢慢淡了。

胡歌接着和杨幂合作了电视剧《聊斋之聂小倩》《仙剑奇侠传三》，杨幂的屏幕初吻也给了他。两人从戏里到戏外都能看出非常亲密。杨幂曾在社媒发文“一直想知道，同样星座的两个人在一起会不会必须死一个。因为两人太像了，和一个一样的异性版的自己，怎么活啊！默契的时候挺默契，拧巴的时候挺拧巴，是不是这样啊？”巧了，杨幂和胡歌都是处女座，所以那篇文章也被指是讲胡歌。

网民为薛佳凝意难平

胡歌公开的第一段恋情是2006年和薛佳凝的交往，这也是网民最“意难平”的一段。二人2004年因合作《天下无双》而交往，但他不幸遇到严重车祸，事业正上升的薛佳凝却不离不弃，为了照顾男友更息影一年。据说二人3年后分手，是抗癌中的胡妈妈嫌弃薛佳凝不是上海户口，胡歌又非常孝顺，他就曾在采访中说：“很难娶一个无法与父母合得来的人。”两人分手之后多次传出复合，但最终依旧没有成事。

胡歌后来和江疏影因合作《旋风十一人》相识，2014年底被拍到在机场甜蜜喂食、街边拥吻。二人就顺水推舟公开了这段恋情。但是这段恋情不到一年就结束了，据说二人分手是因为这段恋情太受关注，双方都难以承受这份压力。

2015年，胡歌与王晓晨合作《大好时光》收获好评，2021年传出两人结婚并生下女儿，但被他否认。