告五人想在摩天轮前开唱

由云安、犬青和哲谦组成的告五人，目前可说是台湾最红的乐团，他们应滨海艺术中心的邀请，星期六晚上（2月4日）将在滨海艺术中心音乐厅举办《在这座城市遇见了你》音乐会，这场音乐会是《华艺节》系列活动之一，而音乐会门票在极短时间内就售罄。

对于首次在本地演出反应热烈，告五人星期五（3日）下午在记者会上表示很开心也很期待和本地粉丝见面。针对为何不多开一场，告五人说，因为档期关系，星期六晚上表演后，星期天（5日）就得到马来西亚演出，故无法多开一场，不过，很期待未来前来本地开演唱会。

成员之一的云安说，若真的能来新加坡开演唱会，希望能在摩天轮前举办一场游乐园式的演唱会。

记者追问下，原来云安是团员中拥有很多想法，也很古灵精怪的人，像提及组合将在4月份于台北小巨蛋开唱时，他说很想把小巨蛋变成个游乐园，有旋转木马，然后吊钢丝在场馆半空中“爬楼梯”，“后来发现不容易，因为楼梯是镭射投影出来，所以必须要锻炼且要很精准……”

记者笑他仿佛想把组员化身为特技队。

身边的两成员犬青和哲谦也点头，笑说云安就是点子多，像录专辑，也不按牌理，限制在录音室，他们曾到民宿等地录制，接下来，他们希望能去巴塞罗那。

常见面不觉得腻

告五人首次来新加坡，三人星期五下飞机就品尝了闻名已久的海南鸡饭，告五人说，他们还想吃辣椒螃蟹、肉骨茶等。

告五人成军五年，问三人是否曾会因一些意见不合而发生争执？

三人不约而同地说，从来没有，犬青说：“或许我们都非常熟落，了解彼此的个性。”

犬青也透露即便不工作，他们三人也经常在一起，“我们就住在隔壁，经常见面，一见面会讨论很多东西，像该吃什么等。”