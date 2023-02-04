5失婚女星过春节 杨颖佟丽娅有儿子陪 赵丽颖重聚前夫

春节，千家万户阖家团圆的日子。然而，对于失婚的艺人，这个日子必须面对的，是仅剩一人的孤单，还是另外寻获新的热闹？来看5位单身女星的春节怎么过。

佟丽娅：带儿子与陌生男海边过年

佟丽娅和导演陈思诚离婚至今已1年8个月，今年是她离婚后的第二个春节。有网民偶遇她春节期间带着儿子朵朵在海南省三亚现身。她看来状态不错，身边有一名年龄约四五十岁的男子，身份不详。佟丽娅忙其他事情时，这名男子会照看朵朵和另外一名小男孩。陈思诚那边厢已经带着父母和新女友过年，所以网民也希望佟丽娅早日走出离婚的阴影，开始新生活。

杨幂：年夜饭吃饺子喝红酒

杨幂和刘恺威已经离婚4年，刘恺威有了新女友李晓峰，杨幂则绯闻不断，目前应该是单身。今年春节，李晓峰回安徽老家过年，刘恺威便一个人回港，和父母、女儿小糯米相聚。与刘恺威的热闹春节相比，杨幂的春节过得简单多了。她在北京的娘家过年，晒出的年夜饭只有一盘饺子和一杯红酒。她晒出的照片，可见她染着蓝色头发到北京老城区北部的三个湖——什刹海出游，心情看来不错。网民想问的是，她那么久未见远在香港的女儿，会不会想念呢？

杨颖：带儿子回老家陪父母

今年是杨颖和黄晓明离婚后的第二个春节。黄晓明已经传有女友叶柯，但杨颖似乎在感情上仍无进展。可能因为仍然单身，所以她在社媒上一直发动态给大家拜年。有媒体报道她带着儿子小海绵，回到香港老家父母和弟弟的身边。网民说，有亲人陪伴在身边，还是很幸福的。有趣的是，她和黄晓明身穿红衣各自在社媒上现身，还有网民不死心地说：“情侣装？复合了？”可也有网民“清醒”地说：“过年不是多穿红色的衣服吗？怎么就复合了？”

张嘉倪：孤单一人显落寞

张嘉倪的丈夫买超去年被狗仔拍到婚内出轨实锤，面对舆论的关注，她的发文被解读为暗示已经离婚。从她所发布的街拍照片中，她整个人似乎显得沧桑不少，眼神中透露些许伤感，当然这又是外界的解读。今年春节，她不像以前留在北京或是回成都娘家，而是在上海度过，不知道是否要转换新环境。她的2个儿子不见陪在身边，让她的身影更显孤清落寞。网民还在等待她早日官宣离婚，也希望她能早日撇开阴霾，恢复状态。

赵丽颖：传和冯绍峰及儿子合体过年

赵丽颖和冯绍峰在2021年离婚，但前者的事业发展完全不受影响。去年，她凭借《幸福到万家》《风吹半夏》两部大剧转型成功，事业更上层楼。兔年春晚，她又参加演出两个项目，收获许多人气。春晚一结束，她就直奔海南省去享受春节假期。有人根据微博IP所在，爆料她和冯绍峰都在海南，说冯带着儿子先到那里等她，所以这一对的复合传闻也是从未平息。即使他们未复合，网民也觉得他们如此相处，感觉家庭依然完整，对孩子最好了。