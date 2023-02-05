春到河畔2023 - 新加坡派

8频道 晚上9.00

由春到河畔与新加坡华族文化中心联合呈献的《春到河畔2023 - 新加坡派》特备节目，集结本地歌手许美静和多名新传媒艺人及表演团体共同呈献演出。郑惠玉率领凯丽、胡煜诗、梁嘉靖和李巧儿带来《百花争妍舞新春》舞蹈表演。钟琴、郭亮、刘玲玲、黄炯耀、田铭耀、黄振隆和萧歆霓将穿上古装，呈献一部融入山歌对唱的短剧；黄俊雄、许瑞奇、张哲通、邓伟德和陈政序联手打击乐团Drum Feng，以振奋人心的打击乐迎春纳福；陈泂江、方展发、谢俊峰、林慧玲、蔡琦慧和雅慧同台演唱家喻户晓的改编版新年歌曲；《瑞狮曼舞庆丰年》表演结合传统舞狮与西方芭蕾舞，由罗美仪、张颖双、郑颖和林昭婷等呈献。郭亮、钟琴和李腾也担任主持人。

杀手保镖2 Hitman's Wife's Bodyguard

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

保镖麦克布莱斯（Ryan Reynolds饰）在心理医生的建议下去度假，在度假村放空时遇到一起暗杀案，结果被与他有段孽缘的杀手达瑞斯金凯（Samuel L. Jackson饰）的妻子桑妮亚（Salma Hayek饰）所救。桑妮亚要救丈夫，希望布莱斯当保镖，但听从心理医生建议的布莱斯不允许自己使用枪械，只能凭机智展开拯救行动。

鳄鱼 Grit

卫视电影台（星和Ch866）晚上9.30

由陈大璞执导，李心洁、柯震东、李康生主演，讲述前囚犯与女青农的姐弟恋。小鱼年少时为了义气坐牢，出狱后在大佬介绍下到议员办公室工作。他以议办职员身份为农场负责人陈芝平处理水源问题，陈芝平因为承诺亡父会守住家族农地，成为区内唯一拒被收购的钉子户。农地的自来水突然被切断，她四处陈情，遇上傻头傻脑的小鱼，两人原来都是“认定目标，咬住了就不会放过”的“鳄鱼”性格。