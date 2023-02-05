（台北讯） 品冠家有“乒乓球桌”，郭台铭和曾馨莹美国的1亿豪宅可鸟瞰洛杉矶市容！

品冠近日晒出与儿子Jayden在家里使用餐桌练习打乒乓的短片。品冠说，这张餐桌是自己婚前所买，“吃饭、求婚、小孩写功课、学画画、写毛笔字、搓汤圆、我当大楼主委的时候跟邻居在这开会，承载着家人之间满满的回忆”，现在还多了个练球用途。他说：“Jayden跟我的球艺是这样练起来的，一整个超值！更是舍不得换！”

我結婚前就買了這張餐桌，跟著我搬家到現在。吃飯、求婚、小孩寫功課、學畫畫、寫毛筆字、搓湯圓、我當大樓主委的時候跟鄰居在這開會，承載著家人之間滿滿的回憶⋯ 沒想到現在用的最多的是用來打乒乓🏓️ Jayden跟我的球藝是這樣練起來的😚 一整個超值！更是捨不得換！ #最像我們家人的一個傢俱 #萬能桌 Posted by 品冠 Victor Wong on Thursday, February 2, 2023

短片也曝光了他的住宅装潢，当中可见客厅挂着精致灯饰和孔雀画像，以及宽敞客厅空间，掀起话题。

此外，郭台铭与曾馨莹夫妇与孩子到美国度假，曾馨莹在Instagram（IG）分享照片连带放送豪宅及其周遭的广阔风光。据报道，豪宅位于加州洛杉矶比佛利山的好莱坞黄金地段鸟街（Bird Streets），是以郭台铭长子郭守正夫妻之名，在2020年初以7550万美元（约1亿新元）买下此区两户紧邻但并不互相连通的两幢豪宅。

曾馨莹（左上）在美国度假，住在可鸟瞰洛杉矶的1亿新元豪宅。（互联网）

从曾馨莹的照片中可见室内贵气的装潢，户外则有宽大庭院，还有无边际泳池，可尽揽城市景致风光。