洪凌盼张奕恺 情人节给惊喜

今天元宵节，也是东方情人节，来临的2月14日则是西方情人节，艺人们纷纷来撒糖，张奕恺笑谈洪凌情人节花柏山摔倒趣闻、陈凤玲3月飞洛杉矶蜜月、黄振隆与女朋友已像“老夫老妻”！

洪凌和张奕恺去年宣布订婚后，第一次以未婚夫和未婚妻身份过情人节。张奕恺认为无需特别庆祝，毕竟两人都在一起很久了。不过，洪凌认为仪式感很重要，让彼此能维持感情的甜蜜，她说：“我觉得还是要出去吃个饭，但我们还没有安排，所以我在等看有没有惊喜。”

洪凌也透露两人每年的情人节都会一起出去吃饭。她说：“他（张奕恺）都会送我花。即使我说不用，他依然会精心安排，这让我很感动。”

张奕恺则分享有一次和洪凌去花柏山餐厅用餐，结果洪凌在斜坡处不小心跌倒，“当时我有点吓到，因为差点掉进水沟，不过同时又觉得有点搞笑。我就赶快去扶她，幸好只是轻伤。”张奕恺也透露有了那一次经历，两人就没有再去那里用餐了。

与女友如老夫妻 黄振隆没特意庆祝情人节

黄振隆今年将和工作一起度过情人节，他说：其实我们好像没有特意去庆祝情人节，如果有时间的话就会一起吃饭。”

黄振隆也感性透露自己找到了一个和自己性格很像的女朋友，“我们都不会去计算彼此在一起几年，或是一起庆祝特别的节日”。他更笑说：“相信如果换成别的女生，她应该把我打死了。”

采访中可以听得出黄振隆和女朋友已经步入老夫老妻的模式。

对此，《新明日报》记者追问是否有计划今年结婚时，黄振隆透露确实已有打算，但是目前将专注处理新房子的事宜。

陈凤玲 徐鸣杰 “重头戏”在情人节后

徐鸣杰和陈凤玲今年的“重头戏”在情人节后！婚后首度庆祝情人节的徐鸣杰透露：“今年比较特别，情人节当天我打算在家准备几道拿手菜，两人一起在家吃。接下来，我们打算3月到美国洛杉矶度蜜月，大约会去几个星期。”

陈凤玲则期待老公给她惊喜，两人都认为过节当天有彼此的陪伴最重要，即使当天只是平淡度过也会很开心。

陈凤玲也分享两人去年庆祝情人节的甜蜜回忆。她说：“去年鸣杰太忙了，可能没有时间买花，在用餐的餐厅时，我们就用了桌上的干花一起做了小小束的花。他把这束花送给我，当时我真的很开心、也很珍惜。”