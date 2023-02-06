接拍《火线交涉》 玄彬：能与黄晸玟合作太诱人

能与影帝黄晸玟合作，韩国男神玄彬说是接拍《火线交涉》（The Point Men）的一大吸引力！

被电影情感和人物吸引

斥资140亿韩元（约1495万新元）打造的《火》改编自2007年的真实事件，讲述20多名韩国基督教传教士在阿富汗搭乘公车时，在途中遭塔利班成员绑架，前往当地解决问题的外交官郑在浩（黄晸玟饰）邂逅专门负责中东、中亚地区事务的国家情报院要员朴大植（玄彬饰），两男立场和行事方法不同，但打破成见一起救人。

玄彬接受《联合早报》电邮访问时透露，自己被电影的情感和为救人质而奋斗的人物所吸引，并说：“与黄晸玟及林顺礼导演合作的机会对我来说，也很有诱惑力。”

大植外形粗犷，蓄着胡子，皮肤晒得古铜色，被描绘成一个在中东地区经历艰难生活的人，有过创伤，即便是现在也与之抗斗。玄彬说：“他执行任务很拼命，我把他的坚强和过去的痛苦和谐地融合在一起，使人物变得有趣。”

他说与黄晸玟聊了很多，“彩排时分享各自的想法，也互相观察对方的演技，并找出一起表演的最佳方法。这两个角色开始是互相争吵，解决问题的方式完全不同，最终接受并理解了对方。随着两人关系越好，也互相信任，我相信观众能看到这段关系的变化过程。”

《火线交涉》的黄晸玟（后排右）与玄彬（后排左）等人一起讨论如何拯救人质。（创艺电影提供）

黄晸玟精力惊人 拍戏不浪费时间

玄彬和黄晸玟之前已认识，但是第一次合作，玄彬说：“他对电影有很大的热忱和感情，精力也很惊人。他关心电影的每个细节，不仅是他的部分，包括整部片。他拍戏不浪费时间，无穷的精力做出惊人的电影结果，我从中学到很多，和他一起演戏是愉快的经历。”他说导演希望大植是自由奔放与关心生命的人，“这两句话是她最强调的。我觉得她为人热心肠，一起工作时她很关心我们。”

片中充当翻译的姜其永常常点中观众的笑穴，玄彬说姜其永必须用普什图语表演，“是一种不熟悉的语言，他说得很好。我相信观众看完此片会喜欢上他。”

《火线交涉》是玄彬继《机密同盟2》（Confidential Assignment 2: International）后，再度挑战危险的飞车动作戏，他打趣说这次是非自愿地悬挂在车上，“《机密同盟》里我是自愿地悬挂在车上，但在《火线交涉》我则是被对手推打而悬挂在车上。”

为重现当年凶险样貌，电影多数场景远赴约旦拍摄，因为当地景色与事件背景地阿富汗最为相似。玄彬说约旦非常炎热，拍摄悬挂在车上的戏比拍《机》时更辛苦，由于气候干燥，吹来的风都混杂着砂石，他到现在仍记得当时所闻到的土味。

谈到亲自挑战在砂石上骑电单车的动作戏，他说：“在砂石地上骑电单车颇危险的，我们和工作人员一起练习，挑选适合的电单车后才拍摄，幸好拍摄顺利完成。”

《火线交涉》在韩国春节期间蝉联9天票房冠军，截至1月30日票房突破149亿韩元（约1591万新元），累计观影人次为146万5053。电影已在本地推出。

玄彬出浴爆肌养眼 粉丝羡慕孙艺真

玄彬的爆肌身材叫人赞叹。（互联网）

玄彬在《火线交涉》除了络腮胡造型受关注，电影公司公开幕后花絮，他光着上半身开门从浴室走出来，下半身只裹着一条白色浴巾，养眼的爆肌身材让粉丝狂喷鼻血，连对戏的外国演员都赞说：“You look so good！”网民纷纷笑说：“这就是孙艺真每天在家都能看到的风景吧，超羡慕！”

玄彬与孙艺真2022年3月举行婚礼，同年11月儿子出生，升格人父后他大转变，不久前接受韩国节目访问时罕见主动提到孩子长相。被问及孩子长得更像爸爸或妈妈，玄彬笑说现在还不太清楚，好像是自己与老婆的混合体，他听周围的人说孩子的脸会变很多，坦承很好奇儿子“最终”的长相。