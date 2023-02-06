司匹堡《第三类接触》女星去世 死讯藏一个月

（综合讯）好莱坞女星Melinda Dillon（梅林达狄龙）1978年演出导演Steven Spielberg（史提芬司匹堡）的经典科幻片《第三类接触》（Close Encounters of the Third Kind）走红，2月3日传出她的死讯。外媒报道，梅林达是在1月9日过世，享年83岁，家属未对外发表声明及透露死因。

梅林达狄龙（左一）在《大脚哈利》中扮演好妈妈。（互联网）

梅林达生前演过多部有名电影，包括《圣诞节的故事》（A Christmas Story）、《大脚哈利》（Harry and the Hendersons）等。

梅林达在《第三类接触》戏份颇重，饰演的妈妈儿子被外星飞碟吸引而消失，开拍前三天才敲定由她扮演，她因为表现突出，且片子大卖缔造话题，风光打进奥斯卡八项提名，梅林达也凭此片入围最佳女配角。她另一次入围奥斯卡奖的作品是《恶意的缺席》（Absence of Malice），无奈两次都没获奖。

梅琳达的演技实力颇受肯定，也曾和多位大导演合作，却始终没有登上好莱坞一线女星位置，一度是业界不解之谜。她先在剧场闯出名号，因为在名剧《谁怕吴尔芙？》（Who's Afraid of Virginia Woolf?）的出色演技获得百老汇东尼奖提名，接着跳进小屏幕，在《牧野风云》（Bonanza）等影集客串露脸，终于接到大银幕的邀约。

第一代“星期三”严重中风过世

丽莎洛林（右图）5岁主演了《阿达一族》的“星期三”（左图），怪诞且忧郁的丰富表演让她成为家喻户晓的童星。（互联网）

Netflix影集《星期三》（Wednesday）改编自《阿达一族》（The Addams Family），衍生剧风潮席卷全球，并宣布将拍第二季，女主角Jenna Ortega（珍娜奥特嘉）也因为演活“星期三”一角爆红。没想到却传出曾演出第一代“星期三”的美国女星Lisa Loring（丽莎洛林），于1月28日因中风去世的噩耗，终年64岁。

据英国《卫报》报道，丽莎的作家挚友通过脸书公开说：“丽莎因吸烟和高血压而严重中风，在接受三天的维持生命治疗后，她的家人做出了艰难的决定，决定拔管。”

丽莎3岁起以童星身份出道，5岁主演了《阿达一族》的星期三，怪诞且忧郁的丰富表演让她成为家喻户晓的童星，当时《阿达一族》两季共制作64集。

《星际迷航》女星癌逝

《星际迷航》女星安妮沃斯奇因癌症离世。（互联网）

电视剧《星际迷航：皮卡尔》（Star Trek: Picard）美国女星Annie Wersching（安妮沃斯奇）1月29日离世。据公关向美媒透露，安妮因癌症去世，不过公关没有进一步透露是什么癌症。

45岁安妮2001年以演员身份出道客串演出《星际旅行：进取号》（Star Trek: Enterprise），2007年在电视电影“Company Man”担任女主角，之后接连演出《综合医院》（General Hospital）、《24反恐任务》（24）等剧。她在2020年罹患癌症，但之后仍接拍《星际迷航：皮卡尔》第二季。