司匹堡《第三类接触》女星去世 死讯藏一个月

(综合讯)好莱坞女星Melinda Dillon(梅林达狄龙)1978年演出导演Steven Spielberg(史提芬司匹堡)的经典科幻片《第三类接触》(Close Encounters of the Third Kind)走红,2月3日传出她的死讯。外媒报道,梅林达是在1月9日过世,享年83岁,家属未对外发表声明及透露死因。

梅林达狄龙(左一)在《大脚哈利》中扮演好妈妈。(互联网)

梅林达生前演过多部有名电影,包括《圣诞节的故事》(A Christmas Story)、《大脚哈利》(Harry and the Hendersons)等。

梅林达在《第三类接触》戏份颇重,饰演的妈妈儿子被外星飞碟吸引而消失,开拍前三天才敲定由她扮演,她因为表现突出,且片子大卖缔造话题,风光打进奥斯卡八项提名,梅林达也凭此片入围最佳女配角。她另一次入围奥斯卡奖的作品是《恶意的缺席》(Absence of Malice),无奈两次都没获奖。

梅琳达的演技实力颇受肯定,也曾和多位大导演合作,却始终没有登上好莱坞一线女星位置,一度是业界不解之谜。她先在剧场闯出名号,因为在名剧《谁怕吴尔芙?》(Who's Afraid of Virginia Woolf?)的出色演技获得百老汇东尼奖提名,接着跳进小屏幕,在《牧野风云》(Bonanza)等影集客串露脸,终于接到大银幕的邀约。

第一代“星期三”严重中风过世

丽莎洛林(右图)5岁主演了《阿达一族》的“星期三”(左图),怪诞且忧郁的丰富表演让她成为家喻户晓的童星。(互联网)

Netflix影集《星期三》(Wednesday)改编自《阿达一族》(The Addams Family),衍生剧风潮席卷全球,并宣布将拍第二季,女主角Jenna Ortega(珍娜奥特嘉)也因为演活“星期三”一角爆红。没想到却传出曾演出第一代“星期三”的美国女星Lisa Loring(丽莎洛林),于1月28日因中风去世的噩耗,终年64岁。

据英国《卫报》报道,丽莎的作家挚友通过脸书公开说:“丽莎因吸烟和高血压而严重中风,在接受三天的维持生命治疗后,她的家人做出了艰难的决定,决定拔管。”

丽莎3岁起以童星身份出道,5岁主演了《阿达一族》的星期三,怪诞且忧郁的丰富表演让她成为家喻户晓的童星,当时《阿达一族》两季共制作64集。

《星际迷航》女星癌逝

《星际迷航》女星安妮沃斯奇因癌症离世。(互联网)

电视剧《星际迷航:皮卡尔》(Star Trek: Picard)美国女星Annie Wersching(安妮沃斯奇)1月29日离世。据公关向美媒透露,安妮因癌症去世,不过公关没有进一步透露是什么癌症。

45岁安妮2001年以演员身份出道客串演出《星际旅行:进取号》(Star Trek: Enterprise),2007年在电视电影“Company Man”担任女主角,之后接连演出《综合医院》(General Hospital)、《24反恐任务》(24)等剧。她在2020年罹患癌症,但之后仍接拍《星际迷航:皮卡尔》第二季。