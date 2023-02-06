IU遭爆多年来抄袭多首歌曲 “用钱操控媒体”掩盖负闻

（综合讯）韩国知名唱作女歌手IU（李知恩）出道多年一直以善良、有礼貌、不作假的性格圈粉无数，在戏剧界也有亮眼表现，2022年年底更与男神李钟奭（shì，前称李钟硕）爆出热恋中，可说爱情事业两得意。岂料近日韩网突然热议抄袭话题，指控IU有高达15首歌曲都是抄来的，甚至还花钱操弄媒体来造人设，整起事件甚至闹上青瓦台。

近日，某韩国YouTube频道发布一段视频，内容为“2009到2022年IU的15首歌曲抄袭争议”，指IU多次抄袭歌曲，并将IU涉嫌抄袭的歌曲《红舞鞋》，与德国乐团Nektar在2009年发布的歌曲“Here's Us”这两首歌，分段做分析质疑。

网民也挖出《红舞鞋》在2013年被当作IU第三张专辑“Modern Time”主打歌推出时就被指抄袭，当时经纪公司虽然否认，但却立刻停止IU的专辑宣传，网民认为是为了避免风波不断被解读，才会做出如此仓促决定。

另外，有网民指出IU“国民妹妹”的人设是包装出来的，她不仅会买粉丝，还会删除负评留言，甚至疑似花钱操弄媒体，只要她有负面消息，就会有媒体立刻报道她的善行以掩盖负闻声浪。

由于IU的经纪公司并未做出回应，因此有网民到IU的社媒怒骂。不过部分歌曲的作曲家出面，声明作品并非抄袭。这次再掀起风波，许多粉丝为IU感到心疼，涌入她的社媒留言打气，指爆料者根本“疯了”，心疼偶像“好好一个人竟然被抹黑成这样”。