陈豪饰康熙转世展开寻宝之旅 龚嘉欣获异能变身胡须女

新四十二章

翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8.30

也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

由《杀手》《七公主》《夸世代》监制陈维冠操刀，陈豪、龚嘉欣、周嘉洛和江嘉敏主演的时装寻宝伦理电视剧《新四十二章》（在中国大陆译名《傲娇与章经》）1月30日首播，故事主题围绕寻宝和维度，有天马行空、逗笑和打斗场面等多元素，当中还穿插1984年梁朝伟、刘德华版《鹿鼎记》的画面，向这部经典剧作致敬。

《新四十二章》讲述流传已久的失落宝藏《四十二章经》辗转流落到香港，几个主角运用自己的专长及异能，展开一段你争我夺的奇幻寻宝之旅。根据剧集开篇指出，人死后的能量会存留在宇宙间的一个维度之中，当一些人接通该维度，便会回想起前世经历。

几名主角在因缘际会之下接通维度，从而获得古人的特殊异能：龚嘉欣长出胡须时就如鳌拜一样力大无穷，能以一敌十；江嘉敏潜意识联结了韦小宝的经历，每次濒死会出现解决危机的提示等。至于陈豪饰演的大学教授章经是康熙帝转世，周嘉洛饰演拥有双重人格的男护士柯建宁，据悉是《鹿鼎记》中阿珂和建宁公主的转世；邝洁楹、糖妹到了第四集未出场，不过两人的角色将大有来头。

角色设定或造型具新鲜感

《新四十二章》无论是角色设定或造型都极具新鲜感，喜感十足。像龚嘉欣饰演猪肉档档主朱萤娇在另一个维度与清朝权臣鳌拜联结，让她意外拥有惊人的力量，不过同时患长满一脸胡须的怪病，需要经常剃须，因此她渴望寻找四十二章经宝藏内的神药治病。龚嘉欣的胡须造型几乎贯穿全剧，为此她在拍摄的几个月里受了不少苦；原来龚嘉欣本身有湿疹又对胶水过敏，每次黏上胡须之后又不能进食，若要吃东西就得麻烦化装部的同事为她卸装。

陈豪这次的挑战也不小，角色章经是风趣幽默的大学中文系教授，经常出口成章。陈豪说，自己的台词有很多诗句和古文，“我也不熟悉，所以花很多时间去研究。”

周嘉洛（右）这次不搞笑走酷帅路线，江嘉敏对他一见倾心。（TVB提供）

至于周嘉洛的角色一改过去的浮夸搞笑，走的是酷帅路线。他饰演的柯建宁工作时不苟言笑，登场时气势十足，为了制服抗拒打针而失控的男病人“飞天落地”，让全程旁观的江嘉敏一见倾心；可是，他对于爱慕自己的江嘉敏毫不留情，望着她的眼神充满藐视。不再嘻嘻哈哈的周嘉洛多了一份帅气，也力证了自己能驾驭搞笑之外的角色。

史颖乔兼任剧集中文顾问

剧中饰演龚嘉欣硕士班同学的史颖乔，一出场在巴士上遭色狼咸猪手，获龚嘉欣仗义相救，之后两人成为好朋友。

26岁的史颖乔热爱中古文化及古典文化，中文水平不俗，所以除了参演《新四十二章》，还获剧组邀请担任剧集中文顾问。据知，史颖乔毕业于香港树仁大学中国语言及文学系、香港中文大学中国研究系硕士课程，曾在国泰航空任职机舱服务员，2020年被裁员之后报名参加无线选秀节目《冲上云霄大选》，2021年加入无线后参演了剧集《爱·回家之开心速递》《十八年后的终极告白2.0》《白色强人II》等，这次史颖乔在《新四十二章》中将有不少戏份。

到骨灰安置所取景引争议

《新四十二章》播出不到一周话题十足，据悉陈豪剧中任教的大学取景地原来是骨灰安置所，引起不少议论。不少网民赞 骨灰安置所环境优美，但也有网民质疑会否对先人不敬。

对此，有港媒询问借出场地的屯门曾咀灵灰安置所，职员回复说，安置所的确可以提供场地予人拍摄。

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