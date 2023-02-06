星二代天生丽质 阿雅刘畊宏女儿近照曝光

（综合讯）阿雅（柳翰雅）9岁女儿萌样曝光，《爸爸去哪儿5》刘畊宏女儿“小泡芙”越大越漂亮！

44岁阿雅在抖音分享与9岁女儿柳小宝一起包水饺的影片。母女一身红衣喜气洋洋准备包馅，女儿说“妈妈，我刚才碰到了袜子”，阿雅闻言回应：“你应该不会想要包出袜子味的水饺吧！”

女儿最后洗手后再动手包水饺，还一边偷吃馅料，阿雅笑问她“到底是来包的还是来吃的”。原来母女俩包的是柳小宝最爱的番茄蛋口味创意水饺。

阿雅和女儿一起包饺子。（阿雅抖音载图）

此外，刘耕宏2017年带着女儿“小泡芙”录制《爸爸去哪儿5》，父女温暖有趣的互动成为焦点。他近日在Instagram（IG）上传多张“小泡芙”的近照，大批粉丝直呼：“越大越漂亮”、“小泡芙的大长腿”、“转眼小公主都长大了！”

照片可见将满10岁的小泡芙留着一头及腰长发，穿上一件亮红色细肩带洋装，微笑灿烂。还有刘耕宏妻子王婉霏牵着小泡芙及小女儿一起入镜的合照。

刘畊宏的妻子与两个女儿合照。（互联网）

当年带小泡芙录制《爸爸去哪儿5》，刘畊宏仅跟女儿说“爸爸要带你出去玩”。后来因为节目而有知名度，小泡芙看到有人拍照、或路上不认识的人叫她的时候，刘耕宏对女儿说“他们可能只是看过爸爸跟你的一些照片”。他没有跟女儿详细解释录影工作，是因为希望小泡芙能开心度过童年，“没有必要现在工作”，录制过程中，孩子们其实都在玩，“让她感觉一切是很自然”。