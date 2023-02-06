“大白鲨”陈今佩 春节来新参观福位

新春佳节来新参观福位，单身独居的“大白鲨”陈今佩天天追剧，下厨做饭，享受生活。

知名资深艺人陈今佩星期六（2月4日）在妹妹陪同下出席了马来西亚歌手巫启贤在圣淘沙名胜世界举行的《红尘来去梦太傻巫启贤演唱会》，原本想静悄悄地当个观众，岂料被台上的启贤点名感谢她当年的提携，让她有点受宠若惊。

陈今佩星期天（5日）接受电访时告诉《新明日报》记者对自己被启贤点名确实感到有点意外，她说：“都已经是30多年前的事，他还记得。”

提及那段往事，今佩说当年自己和苏芮到印度尼西亚演唱，需要和音，她就找上了刚出道的启贤。“虽然他刚刚出道，但我觉得他很有潜质，就拉他一起和我们去演出，已经是陈年往事了！”

今佩姐也不忘大赞启贤当晚的演出，说他越唱越好，依旧有爆发力。

指在台湾没人祭拜

对于自己预先购买福位，今佩姐说：“以前我很忌讳这些东西，猪哥亮生前也曾建议我，但心里头就是排斥，没听进耳里。后来妹妹明佩向我提及，我想了想，就改变了想法，除了自己的之外，也为祖先买了牌位，让后人能祭拜。”

为何会选择新加坡？她说，自己单身独居，若在台湾，担忧没人去祭拜，“这里就不一样，因为妹妹明佩的下一代都在这里，每次来他们都叫我姨妈、姨婆，至少以后他们会去祭拜”。

今佩姐说，其实有另一个原因，那就是她认为新加坡是她的福地。她说：“我从20岁就来这里的海燕歌剧院登台，至今仍受到大家的支持。坦白说，这不但让我赚了不少钱，也帮我还清当年投资失利而欠下的3000万台币（目前约132万新元）债务。”

说到当年在本地的演出，陈今佩说，最难忘的是曾经在牛车水人民剧场举办过将近300场的演出。

她也希望未来能有机会再度前来演出。

云淡风轻 注重饮食

已经步入人生七十才开始之龄的陈今佩，目前是过着云淡风轻的生活，她告诉《新明日报》记者，她不愁吃穿不愁钱，“我把以前赚的钱都交给在美国的另一个妹妹打理，她会按月汇一笔生活费给我，平常我就在家里追中国剧，偶尔也追追韩剧，不然就像过去三年的疫情，下厨烧饭做菜”。

此外，她也十分注重饮食健康，日常三餐以清淡为主，但她说自己就是不爱运动，“所以这次来，明佩就叫我多走路当运动”。

《新明日报》记者问她有没有想过找个伴？她笑着回答：“没有，也不会，何必找个伴为自己添麻烦。”现在的她凡事看得很淡，不再像以前会有激动的情绪，一切随缘。