当《剃头刀2》戏曲顾问 沈炜竣教“红毛蛇”唱戏

当上《剃头刀2》戏曲顾问，沈炜竣教半途出家的“白蛇”与“青蛇”演出福建大戏！

“白蛇”白娘娘就是阿姐陈莉萍、“青蛇”则是星二代，陈之财与向云的爱女陈一心。

受邀当“戏曲顾问”时，炜竣压力很大，他受访时告诉《新明日报》：“《剃》监制去年农历新年传短讯给我，想约我出来聊，但正月十五的时候，我刚好确诊了，这事就拖到四五月。新剧在农历七月开拍，七月潮州戏班演出多，我担心自己穷于应付，辜负人家的期待……”

不过，由于《剃头刀2》在本地拍摄，炜竣又是首集班底，他考虑了几个星期才答应监制出任戏曲顾问。

但他未敢邀功：“说戏曲顾问真的不敢当，其实就是监制、导演的‘助理’，必须帮忙照顾台前幕后有关戏曲的大小事。”

炜竣说第一集有幸得到新赛凤的前辈提点，这一次则得到好些朋友帮忙，包括戏曲界朋友育英、玉珠、海娥，化妆师碧君、Carol、Karol等，炜竣由衷感谢她们和服装部门的帮忙。

《剃头刀2》由新传媒和Oak 3 Films制作，演出者除了原班人马高艺，新鲜脸孔包括阿姐陈莉萍、陈一心、蔡佩珊、阿哥郑斌辉、资深女星王裕香等。

参与《剃2》的挑战在于身为潮州人的炜竣要教唱福建戏，不过难不倒这名科班出身的小生。当问起剧中的“白蛇”陈莉萍与“青蛇”陈一心，炜竣说：“一心是红毛派，完全不懂方言，要她背方言台词已经很不容易，但她很勤奋也很努力地背；教戏曲，我当然避短扬长，但因为白蛇与青蛇有动作戏，莉萍姐居然主动要求说，可以让她再做一些有难度的动作吗？这令我们非常惊讶。”

深夜给陈莉萍“做功课”

炜竣记得深夜11时许发视频给莉萍“做功课”，戏曲有10堂课，莉萍人在澳大利亚，其中有三堂课通过Zoom视讯练功架。

其实，《剃2》的“红毛派”除了一心，还有蔡佩珊与高艺。高艺是上一集的女主角，至于蔡佩珊，炜竣笑赞蔡佩珊与家人说福建话，方言不是问题，戏曲身段也很不错。

炜竣说，一票女星都很专业，即使在中场休息时，为了省却工作人员的时间，她们都不会脱去戏服与头套。他说：“戏台是在户外搭建的，很热，头套勒得很紧，但她们为了戏，全都忍下来了！”

当然，陈泰铭曾为另一半前来探班、向云之财也探过爱女，炜竣叹说：“以前看向云姐演《戏班》，如今她来看女儿演戏班角色。”这似乎也是另类的传承。