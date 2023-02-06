与爱女合照遭商家盗用 洪慧芳：太无良了！不要上当！

本地知名女星洪慧芳与爱女郑颖的照片被盗用来卖“艾草贴”，洪慧芳说：“太无良了！千万不要上当！”

洪慧芳星期一（2月6日）下午在个人Instagram放上一张由多张照片，包括她与女儿的合照组成的图片，她不仅在图片上打了一个大大的红色叉、写上大大的英文字FAKE（虚假的），也标贴#假广告代言，以及#无良商家，并贴文：“又是一个无良商家盗用照片推销产品！我们没有代言这个产品！千万不要相信！不要买！不要用！”

洪慧芳星期一下午接受《联合早报》访问时说：“我和我的女儿没有代言这个产品。我们这张照片被盗用了很多次，有减肥的等等。”她与女儿穿着鲜艳裙子的合照是去年两人为保健品所代言的照片，但后来一些不良商家将洪慧芳手中所持着的保健品改成他们的产品。洪慧芳说：“不良商家阻挡了我们，我们根本进不去他们的脸书，是我们的粉丝看到后，传给我们的。”

她说：“这些无良商家太恐怖了，尤其是药物关系到性命，吃坏了身体该怎么办？贴的产品，万一贴到皮肤烂了，该怎么办？”

洪慧芳透露以前看到无良商家盗用她的照片，会在个人IG限时动态上提醒大家。她说：“不过限时动态的时间有限，过后大家看不到，我这次决定好好地在IG说清楚，希望大家不要上当。”

她也说现在很多诈骗案，所以她也格外小心，尤其是上网购买外地的产品，若在短时间内接到不明短信说她的产品已抵达本地邮局，她不敢随便打开链接。她说：“我计算一下订购的时间，产品不可能那么快送到。有一次我订购东西后的第三天收到短信，我不敢打开，就当着货没到，结果第五天时收到的短信才是真的。所以，真的要很小心。”