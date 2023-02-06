为购韩团Seventeen演唱会门票 女大学生被骗逾千元

（本地讯）本地女大学生购买Kpop男团Seventeen的新加坡演唱会“转手”门票，钱还了卖家却人间蒸发，她损失1104新元。

22岁的陈姓女大学生因为没及时买到偶像2022年已经售罄的新加坡演唱会门票，于是另谋办法购票。她在Telegram找到以1104新元卖出包括与Seventeen在后台会面15分钟通行证的两张VIP门票的卖家。不料，她在汇款后卖家就消失无踪，她发现自己被骗后向警方报案。

她说：“我对自己很失望，因为我曾质疑这是个骗局，但我还是选择冒险。卖家对这个男团懂得很多，也知道很多本地歌迷要买这场演唱会的门票，因此我决定相信他，毕竟骗子怎么会对这个男团了解这么多。”

虽然上当，不过她“学到（从第三方卖家购票）一定要检查门票，也该要求对方出示购票证据”。她说：“切记，如果交易好到难以置信，八成有蹊跷。”

第三方卖家对于女大学生针对演唱会门票提出的询问对答如流，让她上当。（海峡时报）

这名陈姓女大学生最后在演唱会一星期前顺利从官方渠道买到门票。警方证实她已报案，调查仍在进行中。

另一名20岁的王姓女大学生，也因为从第三方卖家购买一对日本作曲兼指挥家久石让（Joe Hisaishi）来临4月份的音乐会门票而损失500新元。她一样是在汇款后联系不到卖家。她说：“我以为我很聪明，不会被骗。或许是心急要买票，所以思路不清晰。卖家也催我完成交易，若我不尽快付款就把票卖给别人。”

据《海峡时报》报道，2022年1月至11月期间，警方共接获136起涉及音乐会门票的电子商务诈骗报案，是2021年同比的逾45倍；2022年损失总额至少11万新元，比2021年同时期超过53倍。

演唱会主办者：从官方渠道购票

经历两年多的疫情，本地大型体育活动和音乐会在2022年复苏。接下来，韩国女团BLACKPINK、西洋乐团One Republic，以及歌手Harry Styles将在2023年陆续举行演唱会，料引起购票狂潮。

演唱会主办方受询表示，虽然有第三方卖家转售门票，但他们鼓励公众从官方渠道购票。

举办林俊杰、Air Supply和周兴哲演唱会的非凡娱乐（Unusual Entertainment）发言人说：“在演唱会售罄的情况下，有可能会追加门票发售以应付需求，所以希望粉丝尽可能耐心等待。”

负责西洋歌手Jacob Collier和金属乐团Lacuna Coil等演唱会的LAMC Productions共同所有人Ross Knudson说：“我们不鼓励公众通过不是我们授权的销售商购票，比如Viagogo这类门票经销商。但在谷歌搜索（购票方式）时，这类网站总是被首要列出的成绩，非常具误导性。”

电商平台Carousell则敦请用户检查卖家的个人资料，看看卖家是否获验证，账户是否是新注册的，以及卖家是否有正面评价。用户也可以在购买前与卖家安排会面以验证他们的门票是否合法。发言人说：“如果买家或卖家在任何时候对拟议的安排感到不妥，我们敦请他们不要继续进行交易并另寻替代方案。”

发言人也提醒诈骗受害者立即向Carousell和警方报案，以加快调查。

据报道，受访专家认为，此类骗局的受害者不容易取回被骗的钱。