与汤妙玲翁瑞云等团聚 曹建平忆演艺路甘苦

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曹建平当年是唱跳歌手，至今依然热爱歌唱。（档案照）

《星期二特写》推出五集新系列《我依然精彩》，内容与本地电视圈息息相关，走访离开荧幕许久的电视红人，也带出本地华语电视剧和综艺节目崛起的故事。《联合早报》近日访问将在第四集亮相的曹建平。

曹建平1984年凭歌唱比赛节目《斗歌竞艺》暴红，当年他才16岁，是一名中四生；他完成国民服役后，参加第9期演员训练班，顺利获得新加坡广播局（SBC，电视台前身）的一纸合约，戏剧作品包括《暖流》《我爱芳邻》《多多富贵多多情》等。

曹建平告诉记者，他和第九期演员训练班的同学汤妙玲为了《我依然精彩》拍摄一起回到加利谷山。当天阳光普照，两人在烈日下拍摄，心里却感到一丝凉意，因当时的加利谷山电视台已变成一片荒凉。

他独自坐在电视台旧址附近的巴士站时，回忆涌现，想起16岁搭乘93号巴士到电视台参加歌唱比赛的情景，“还记得同学递了一张参赛表格给我，我就带着玩玩的心情参加，竟打入大决赛，大决赛之后，我频繁地在电视上亮相，上了《缤纷八三》《开心五重奏》《宜康之夜》这些晚间节目。”

一个敢唱敢跳的毛头小子受到广大歌迷的爱戴，新马粉丝的来信源源不断，曹建平至今仍收着那些信件，“当年没有时间回信，也还不懂得什么叫感恩，现在想跟这些歌迷讲一声谢谢，谢谢那时候那么爱戴我。何德何能啊，唱唱跳跳就获得这么多人支持。”

有关唱跳的回忆皆甜，演戏的回忆则带苦，一言难尽。他轻描淡写地说：“那个年代的演员真的是苦过来的。拍戏真的不简单。”

第九期演员训练班的同学黄淑韵（前排左起）、翁瑞云、汤妙玲、李天赐（后排左起）、陈致光、杨光和曹建平在节目中团聚。

从事活动及表演策划行业

曹建平和多名演艺圈前同事保持联络。他和汤妙玲是好友，三天两头相约喝咖啡，早前也与李天赐、洪国锐、杨莉冰、邱国皓等到马来西亚龟咯（Kukup）游玩。

他目前从事活动及表演策划行业，依然热爱歌唱，持续表演。此外，他也带团出国，随着疫情缓解，带团频密，2022年6月至12月忙着当“空中飞人”，访问隔天再带团出国。

好友多、随遇而安 日子跟着精彩

曹建平感谢旅游公司给予带团机会，他开心地说，工作时也有机会唱歌，“如果客人要求我唱歌，我不会扭扭捏捏的。没想到，很多人还记得我是艺人，可见我的外形没有变得太多，哈哈。客人拿着手机当荧光棒，一边摇摆，一边合唱，好感恩。”

54岁的他，认为现在生活有何精彩之处？他说，好友多，日子也跟着精彩。对于如何活得精彩，他有自己的解读，指出懂得随遇而安，与世无争，不易动气可迎来精彩，“我现在的一切算很好了，爸妈健在，跟两个妹妹为父母尽心尽力。所以，如果能够帮到他人，为慈善表演，回馈社会也是一种精彩。”

《我依然精彩》邀久违艺人亮相 带出电视台的时代背景

《我依然精彩》的监制是曾月丽。她告诉《联合早报》，身为曾经的加利谷山人，重看过去的片段，再听过来人的述说，尽管时空已变，熟悉的景物不再，但电视人的情义情谊仍在，希望观众从节目中也能感受与共鸣。

本系列的提案人和资料收集负责人颜建兴在1990年代中加入电视台，担任戏剧组编剧。他分享寻找受访者的挑战，说道：“受访者除了要有知名度和受欢迎外，也希望带出一些电视台的时代背景。有些艺人虽然适合，却因离开太久或有其他理由不想上镜，有些则在海外，也有的原来已‘悄悄复出’等。虽然有各种状况，但还好顺利完成。”

2月7日（星期二）晚上8时30分，在8频道播出的首集内容名为“童年光影”，聚焦1990年代电视童星邱国皓和7岁已有“小歌王”美誉的郑智坚。邱国皓目前是一名商人兼商业培训师，郑智坚是专业游泳教练。隔一周播出的“热血江湖”内容主打翁清海。