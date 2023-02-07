邻居怒告隋棠放任孩子噪音扰人

（台北讯）艺人隋棠遭邻居控诉，放任小孩从早到晚嬉闹奔跑，成了扰邻的“恶邻居”。住在隋棠楼下的邻居A先生声称不堪其扰，忍耐了半年，且与隋棠夫妻沟通无果，决定提告寻求法律途径解决。

根据《镜周刊》报道，隋棠砸上亿台币在台北大直买下屋龄约30年的楼中楼豪宅。A先生向周刊爆料每天一早约6点，就听到隋棠家传来小孩奔跑的声音，深夜也一样，让他生活品质大受影响，还要看身心科，吃安眠药才能入睡，求诉无门之下，他决定提告。

隋棠和老公Tony（左图）婚后育有两子一女。（互联网）

据报道，A先生有次遇到隋棠，向她提出噪音问题，隋棠却回：“这年龄的小孩很难约束，你们就跟着早点起床啰！”让邻居傻眼。后来遇到隋棠老公Tony，虽一开始态度和善，还留下联系方式，但问题依旧没有解决。

隋棠老公反驳指控

A先生希望隋棠夫妇能在室内铺上隔音垫，并承诺帮忙负担费用，但Tony看到他的讯息后，反驳A先生所述并非事实。Tony在简讯中说，他和隋棠曾与A先生沟通，强调会尽力要求孩子在清晨和深夜不要发出声响，A先生当时也表示，能体谅他们家中有年幼孩童，不需要阻碍他们的正常发展。但A先生事后却反过来骚扰他们家，甚至曾在走廊咆啸，吓到隋棠和小孩。Tony还说，若A先生再骚扰，不排除采取进一步行动，以保护家人的安全。

对此，A先生强调自己和家人从未故意骚扰隋棠一家，而是隋棠夫妻不了解家中发出的噪音究竟有多大，所以邀请他们到家中实际聆听，但Tony对他的信息“已读不回”。