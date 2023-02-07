李昇基宣布结婚 4月迎娶小6岁女星

韩国男星李昇基（Lee Seung-gi）星期二（7日）下午无预警在社交媒体上宣布结婚喜讯，“我求婚了，她接受了。我们将于4月7日结婚。”

李昇基在IG上传手写信写道：“大家好，我是李昇基。看来今年要写的长文不少呢。我今天想告诉大家我人生中最重要的决定。我决定和我深爱的多寅以夫妇关系度过余生。我求婚了，她接受了。我们将于4月7日结婚。我有了一辈子要照顾的人，所以怀抱着欣喜的心情，告诉大家这个消息。她是一个温暖且充满爱心的人，是我要永远陪伴的对象。一起分享快乐，即便生活中有困难的事，我们也能紧握双手一起通过生活的试炼。希望大家为我们俩以后的日子应援，日后也希望与大家分享更多，我们会幸福的好好生活。”

李昇基及李多寅的恋情于2021年5月曝光，女方透过经纪公司认爱，透露一开始是以前后辈的关系认识，大概五六个月前产生好感，两人都因为喜欢打高尔夫球越走越近。随着恋情曝光，女方的家世背景与先前炫富文接连被挖出，遭到不少韩国网民开酸，引起热议。

据悉，李多寅的继父李洪宪先前是一家生技公司的会长，却被发现在职期间涉嫌伪造股价，透过炒股来非法获取钜额利益，因此登上社会新闻版面又进出法院多次，一审时被判处4年刑期以及巨额罚款。

她母亲甄美里虽然是名资深演员，曾演出经典戏剧《大长今》，但也曾因涉及内线交易赚取暴利，受到韩国网民关注。至于生父林荣奎则是早年发生多起诈欺、伤害、甚至性侵事件，家庭形象相当不受韩国民众喜爱。