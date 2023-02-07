宏荣新片演赌徒 感叹剧本如“量身定做”

本地资深艺人宏荣回归演艺圈八年，前后拍了将近七八部电影，目前正在拍摄蔡于位导演的新电影《爸爸说的谎》，与好友李国煌上演对手戏。

宏荣在戏中饰演一名赌徒，每次输钱就拿家人出气，最终妻子带着女儿离开。后来他加入教会，通过会友的帮助彻底改变自己。宏荣告诉《新明日报》记者，他看到剧本时非常惊讶，“我感觉这个剧本写的就是我自己，但是导演和监制其实不知道我过去的事”。

宏荣与《新明日报》记者谈起重回娱乐圈的原因。早些年宏荣沉迷赌博跌入人生谷底，在他重新振作成为一名德士司机后，受到一位美国牧师的启发。

“那时我在想是不是应该回演艺圈？但是，我当时是德士司机，觉得没人认识我，我也不红……就没有马上回来。”直到恰好有广告商、戏约等等工作突然联系上他，宏荣这才开始回归演艺圈。

宏荣回归后除了拍戏，偶尔还会接一些房地产兼职的工作，对此宏荣感恩直言：“现在已经忙到没空做房地产了。”

收入比之前当德士司机高

回归至今宏荣已经拍了约七八部电影，近期还推辞了一部戏剧的邀约。当《新明日报》记者问起收入状况，宏荣也大方透露，现在的收入比之前当德士司机高了很多，十分感恩。

目前宏荣是以自由艺人身份接工作，《新明日报》记者问他有没有打算签约经纪公司？宏荣笑说：“要看经纪公司要不要我啊！我年龄这么大了，也不是年轻偶像了，其实没有签约的必要，我可以自己接工作。”