维持19年婚姻秘诀 杨志龙：常常小吵当情趣

即将步入印花婚的杨志龙分享婚姻秘诀：常常有小吵！

杨志龙将在本月19日迎来结婚19周年（印花婚）纪念日，他在接受《新明日报》访问时分享维持好一段婚姻的秘诀竟是和太太常常有小吵架！他说：“听起来可能有点小变态，但是如果常常有小吵，就会变成一种情趣，而且常常有小吵，当遇到大吵时，感觉就像小吵，很快就能化解了。”

他也透露和太太有约法三章，不能有“隔夜吵”。他说：“今天吵了一定要今天解决。但我们其实也不是吵到翻天覆地，都是生活上的一些琐事，甚至有时我们吵到都会偷笑。”

情人节将至，杨志龙透露往年他们都会直接在2月19日，结婚纪念日当天一起庆祝，不过近年来也不会特意庆祝了。

两人育有两个儿子，分别是14岁和11岁，杨志龙透露他们曾经和自己一起上节目以及拍广告，不过两个儿子对演戏没兴趣。

将扩充鱼头炉生意

早前有指杨志龙与合伙人开了五家美食档，分别是日本居酒屋美食档口“SG Umami”、韩式lok lok档“Geon Bae”、户外啤酒吧“Playground”、鱼头炉煮炒档“炭香”以及海鲜中餐馆“炭香YUÁN”。

杨志龙指出，目前只有“Playground”、“炭香”以及“炭香YUÁN”还在经营，“‘SG Umami’和‘Geon Bae’已经和‘炭香’鱼头炉合并。今年将会扩充“炭香”鱼头炉的生意，因为我们得到了很多顾客很好的回馈，即使我们的档口开在搭公共交通比较不方便的地方，还是会有很多顾客慕名而来，所以我们希望能在新加坡更多的地方开分档。”

至于是否有计划扩展到海外，杨志龙透露暂时不会，“因为我觉得鱼头炉还是属于很地道的美食，所以会担心别的国家不能接受。不过，如果有外地的投资者朋友有兴趣的话，我们也很欢迎”。

除了演艺事业以及餐饮业，杨志龙也透露自己从去年下半年开始，也开始经营自己的平台，录制个人户外烹饪的视频，他也正忙着筹备新戏剧和节目。