陈升4月狮城开唱 将带来跨年演唱会曲目

（本地讯）暌违新加坡5年，台湾创作歌手陈升将在4月16日（星期天）在新加坡举行《他乡》演唱会，届时他将带来许多大家耳熟能详的经典曲目给新加坡歌迷。

陈升最后一次到新加坡演出，是在2018年担任刘家昌个唱的嘉宾。之后碰上了疫情，加上罹患口腔癌，结果一别就是5年。他在2021年战胜癌症后连续两年重启台北跨年演唱会，今年将把2022和2023跨年演唱会的精彩曲目带到新加坡。

出道35年的他在跨年演唱会中呈献了多首脍炙人口的歌曲，包括《风筝》《二十岁的眼泪》《不再让你孤单》《恨情歌》《拥挤的乐园》《把悲伤留给自己》《北京一夜》《鼓声若响》等。他的演唱会不按照牌理出牌，引领歌迷唱得high翻天。这次新加坡的演唱会，陈升也会把这些歌曲带给本地与马来西亚的歌迷。

此次陈升在本地演唱会由Biz Trends主办，在来新之前，陈升会先到云顶开唱，之后才到移师新加坡演出。这次新加坡的演唱会地点选择在滨海艺术中心音乐厅，希望为歌迷带来绝佳的音响效果，对讲究演唱会音质的音乐发烧友是不可错过的饕宴。

《联合早报》与96.3好FM是陈升《他乡》演唱会的指定宣传媒体。

陈升《他乡》演唱会新加坡站

日期：4月16日

时间：晚上7点30分

地点：滨海艺术中心音乐厅

票价：$168,$148, $128, $108, $88, $68

售票处：已在SISTIC（bit.ly/ZBBobbyChen）开始发售