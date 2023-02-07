娱乐吃瓜：回归、小卡、米花篮 内行人才知道的7个关键词

东海和妈妈的“婆婆小卡”、圭贤的“护照证件照小卡”、艺声的“洗澡小卡”……韩流帝王“Super Junior”（SJ）新专辑的小卡近日成为网民热议的话题。你知道什么是小卡吗？回归、担当、粉丝昵称、应援色等互联网词汇，你有听说过吗？那么，你懂这些概念又是从什么时候开始的吗？

SJ成员东海（左起）、圭贤及艺声的逗趣小卡成功掀起粉丝们的讨论。（互联网）

韩国流行音乐（Kpop）二十多年来伴随互联网衍生出许多有趣的粉丝文化，zaobao.sg整理出7个有趣的“饭圈”（粉丝圈）关键词，一起来看看！

#回归

熟悉Kpop的粉丝应该对这个词不陌生，当偶像休息一阵子后再度发行新专辑，这个过程就叫做回归（Comeback Stage，简称“CB”）。当他们进行完活动进入休息期，则是会有一个再见舞台（Goodbye Stage，简称“GB”）。这个概念是从谁开始的？网传是被誉为Kpop先驱偶像的“徐太志与孩子们”（Seo Taiji and Boys）。

“徐太志与孩子们”1992年出道，由徐太志（中）、YG娱乐前社长梁玄锡（左）及李真路所组成。（互联网）

在对艺人阶级划分严格的90年代韩国演艺圈，电视台的权力大于艺人，如果音乐节目需要哪些歌手，他们几乎要随传随到。徐太志与孩子们却打破传统，颠覆了艺人需要随传随到的风气。团体在发行第一张专辑后就突然“消失”，积极为下一张专辑做准备。尽管现在看来相当普遍的行为，但在当时的演艺圈并没有这样“失踪”的先例，因此当他们带着第二张专辑出现在大众面前时，回归的消息便成为焦点。媒体们争相报道，甚至连黄金时段的9点新闻也播报他们的回归消息，这便是现在“CB”的由来。

#担当

1996年出道的男团H.O.T.是韩国的“第一代”偶像团体，成员有（左起）文熙俊、Tony An、张佑赫、Kangta及李在元。（互联网）

在Kpop中，经纪公司会根据团员们的不同专长来设定他们在团内所担当的位置，一般有队长、歌唱、舞蹈、饶舌等之类，甚至包括无关才艺的“门面”“忙内”担当。“门面”担当指的是大众普遍认为外貌最出众的成员，而“忙内”则是韩文中老幺的意思，指团内年龄最小的成员。有趣的是，还有不少新词汇衍生而出，比方“伪忙内”便是指年龄最长、但样貌和作风都没有老大气质的偶像。

润娥（Yoona）是少女时代中的“门面担当”。（取自艺人IG）

据悉，第一个有如此各自担当角色的韩团是H.O.T.。他们打破了只有一个成员能负责唱歌的旧规则，每个成员都能唱跳、并凸显各自的个性。魅力的领导者文熙俊（Moon Hee-joon）、视觉中心的美声歌手安七炫（Kangta）、可爱形象的贵族男孩安胜浩（Tony An）、阳刚霸气的舞蹈高手张佑赫（Jang Woo Hyuk）、年轻天真的弟弟李在元（Lee Jae-won）……如此对外的角色设定无疑为日后的偶像公式奠定了很大的基础。

#问候语

神话的招牌问候动作。（互联网）

你知道问候语是从哪个团体开始的吗？答案同样是“韩流开山鼻祖”H.O.T.。

在竞争激烈的韩国流行音乐市场中，若想要从中脱颖而出，势必要在第一时间、从自我介绍的问候语就给人留下深刻的印象。最先尝试“偶像问候”的H.O.T.自我介绍时会90度弯腰说：“大家好我们是H.O.T.，请让我们茁壮成长吧！”后来后辈韩团们纷纷开始效仿，成为了韩国偶像不可或缺的文化之一。

而将问候语普及化的是1998年出道的男团神话（Shinhwa）。手掌朝下伸出双臂，边喊出：“大家好我们是神话”的自我介绍令大家印象深刻，也促使问候语成为日后偶像团体的“标配”之一。

#应援色

粉丝们再熟悉不过的应援色其实也有相关的历史考究。粉丝们透过应援色而凝聚在一起，为喜欢的偶像营造出气势，尤其在集结不同歌手的大型演唱会，偶像艺人可以通过应援色找到支持者的所在位置。

应援色的起源来自于H.O.T.的粉丝，当时他们自发性带白色的应援物如白色气球、白色雨衣为偶像应援，久而久之歌迷之间口耳相传就变成不成文的规定。有趣的是，当时与H.O.T.抗衡的团体时水晶男孩，两家的粉丝关系交恶，很常会有争执发生，因此从台上往台下看时，一边是白色、一边是黄色，形成鲜明的对比，“大型吵架现场”被形容成有种荷包蛋变成炒蛋的感觉。

韩剧《请回答1997》中女主角程诗源追的偶像就是H.O.T.，剧集甚至还还原粉丝间起争执的画面。（互联网）

另外，不得不提的还有Kpop“四大海洋”。H.O.T.的白色海洋、神话的橙色海洋、东方神起（TVXQ）的珍珠红色海洋以及Super Junior的宝蓝色海洋是Kpop粉丝圈公认的应援色。

在粉丝圈知名度极高的“四大海洋奇迹”——白色代表H.O.T.、橙色代表神话、红色代表东方神起、蓝色代表Super Junior。（互联网）

偶像团体推陈出新，颜色却有限。随着科技发展，2010年后开始进入另一个时代，过去使用的气球、雨衣、荧光棒等道具，已经成为经典的记忆。新一代的部分偶像组合不会特别强调应援色，而是着重于官方应援道具“应援棒”的应用。一些团体更是有超过2种的应援色，还会公开彩通色彩系统的色版标准，以防与其他团体撞色。

#团综

韩国人气天团BTS的团体综艺节目“Run BTS”。（互联网）

顾名思义，“团综”是团体综艺的缩写。团综已经成为偶像团体的“圈粉”（吸引粉丝）神器。团综聚焦在团体身上，也能从众窥探到成员们在舞台以外的另一面，这样的反差感就能让更多“路人粉”（指对偶像有好感但并不会追星，偶尔关注的粉丝）“入坑”（指专注地投入某一件事情之中）。

第一个由电视台播放的团体综艺依旧是“元祖偶像”H.O.T.。1999年11月，H.O.T.与韩国文化广播公司合作，在周末黄金时段播出由五位成员亲自主持的综艺节目“Login H.O.T”，这是韩国首次出现以偶像作为名称、并且由偶像亲自主持的电视节目，自此开启了团综的序幕。

#小卡

少女时代“Oh！”专辑中的小卡。（互联网）

尽管音乐串流平台当道，但粉丝们为了支持偶像，还是有购买专辑的习惯。专辑中的“小卡”更被粉丝誉为专辑的灵魂，是他们买专辑的动力。粉丝圈中的“小卡”指的是随专辑附赠的卡片，上面印着成员的脸。这些纸质小卡多为偶像未公开的自拍，在粉丝看来很有收藏意义。买一张专辑就等同于从中随机抽取一张小卡，如同开盲盒一样，想得到喜欢成员的小卡全凭运气。

2010年以前，韩国发行的专辑是不包含小卡的。据悉，这个概念是从日本传入韩国。最先把小卡封入专辑的是SM娱乐公司，他们在2010年1月发行少女时代的“Oh！”专辑时，在专辑内加入小卡。自此，其他娱乐公司也纷纷效仿，且小卡数量越来越多。小卡成为专辑中不能缺少的重要元素，粉丝之间还衍生出交换小卡的活动。不仅如此，原本只是作为专辑赠品的小卡，如今身价却随着“稀有性”而水涨船高，甚至是促进专辑销量的关键因素。

#米花篮

“米花篮”是韩国独有的应援文化。（互联网）

“米花篮”是以米做成的花篮，是韩国特有的应援文化。小型的米花蓝和一般的花篮很像，只不过是以一袋袋的白米取代鲜花，上方装饰着偶像的照片，两旁拉着祝贺彩带；而大型米花篮的外形像是广告看板，中央放着超大幅爱豆照片，两旁一样是祝贺彩带，白米同样放在最下方。

米花篮最早出现在韩国偶像团体神话成员申彗星2007年的个人演唱会上。官方粉丝团“神话创造”的这项应援创举，从此成了韩国艺人活动上不可或缺的祝贺方式，同时也是人气的象征。这些白米最后会以偶像的名义捐给慈善团体，帮助需要的人。