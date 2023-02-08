《新四十二章》角色文武双全 龚嘉欣拍摄时撞伤鼻子

由无线视帝陈豪和花旦龚嘉欣挑大梁的《新四十二章》故事围绕寻宝和维度，几位主演阴差阳错下接通维度得到古人的技能与记忆，龚嘉欣饰演的朱萤娇除了是猪肉档老板娘，还是中文系硕士班学生，在另一个维度能接通清朝权臣鳌拜，长出胡须时有如鳌拜力大无穷，拥有一身好武功。
继2020年无线剧《杀手》之后再度挑战动作戏，33岁龚嘉欣接受《联合早报》访问时直言，这次动作指导和工作人员虽然很小心，还是难免会有意外，透露在拍摄时鼻子一度被打爆，“拍的时候撞到鼻子，听到有两声‘啪啪’，那一刻很怕，因为那天还没拍完又快天黑了。”当下龚嘉欣低头时不停地滴鼻血，前后扰攘约半小时，而敬业的她止了鼻血之后继续拍摄，“那个场景我们不会再去了，当时心想怎么办，怎么完成这场戏？”
曾放话不再拍打戏
拍打戏多少须要吃点苦头，据悉龚嘉欣拍《杀手》后曾放话不再拍打戏，除非是合作无间的金牌监制陈维冠开口，没想到陈维冠三年后再找她拍《新四十二章》。
龚嘉欣说，跟陈维冠彼此互相信任，只要他邀约，无论是什么角色她都会接演，“加上之前的经验，一些动作做起来会比以前容易些。”
她坦言不排斥拍打戏，但希望能先锻炼好身手，“有时会觉得自己做得不够好，老是想可不可以有第二次机会？下次拍这些动作能否做得更漂亮？”
她还笑道，陈维冠每次为她炮制的角色造型都有点不同，当初以为《新四十二章》是古装剧，所以才需要黏胡须，没想到是时装剧，“我虽不排斥（胡须造型），但就不觉得漂亮，黏了之后也不习惯。不过，演出搭档都觉得我黏了胡须很可爱，让我有了信心。”
向肉类处理师傅拜师
谈到饰演的朱萤娇，龚嘉欣形容角色很有义气，乐天以及满满的正能量，某方面跟她很相像。“我经常觉得遇到问题不要紧，不要再去想问题为什么会发生，反而应该积极去解决问题，这方面我跟朱萤娇还蛮相似的。”
朱萤娇可谓“文武双全”，除了天生神力，能以一敌十，对中国文化有着浓厚兴趣，因此开拍前龚嘉欣没有少做功课。
她指出，朱萤娇力大无穷，斩猪肉时手起刀落，所以斩猪肉的姿势和手势必须拿捏得好，为此特地跟肉类处理师傅上课。她也找出家里收藏的一些诗词歌赋，拍摄前重温了一下，还在监制的安排下围读剧本，读诗词歌赋，进一步了解戏里提到的一些典故和意思。
不过要说让龚嘉欣印象最深刻的，无疑是个子娇小的她扛起一整只猪初登场的那一幕，“其实很难，现实生活中比较少有机会去接触。我觉得这个过程很新鲜也很不容易。”她直言《新四十二章》给了她难忘的经验，拍完之后偶尔走过巴刹还是会忍不住望一望猪肉切割员。
朱萤娇长出胡须时力大无穷，若能拥有一项异能，龚嘉欣希望拥有帮助他人的能力，不过这项异能未必是读心术，“可能是纯粹知道对方有什么困难，希望能用能力帮助他。”
前阵子有港媒报道，龚嘉欣原本有望凭《新四十二章》首次登上视后宝座，不过因剧集延播而无缘奖项。对此她说，自己不太会去想奖项，“尤其兔年刚开始，新的一年能陪着观众，现在外界对这部剧的反应这么好，大家也看得开心。”
赞陈豪适合演喜剧
提及与陈豪继《杀手》之后再续戏缘，龚嘉欣说这次两人的对手戏更多，并赞陈豪很适合演喜剧，因为他在拍摄时经常会想到令大家意想不到的表情和反应。她还不忘分享，热爱咖啡的陈豪经常贴心为剧组准备咖啡，即使出外景他也总有办法为大家准备热腾腾的咖啡呢。
《新四十二章》每周一至五晚上8时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。