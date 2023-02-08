《新四十二章》角色文武双全 龚嘉欣拍摄时撞伤鼻子

由无线视帝陈豪和花旦龚嘉欣挑大梁的《新四十二章》故事围绕寻宝和维度，几位主演阴差阳错下接通维度得到古人的技能与记忆，龚嘉欣饰演的朱萤娇除了是猪肉档老板娘，还是中文系硕士班学生，在另一个维度能接通清朝权臣鳌拜，长出胡须时有如鳌拜力大无穷，拥有一身好武功。

继2020年无线剧《杀手》之后再度挑战动作戏，33岁龚嘉欣接受《联合早报》访问时直言，这次动作指导和工作人员虽然很小心，还是难免会有意外，透露在拍摄时鼻子一度被打爆，“拍的时候撞到鼻子，听到有两声‘啪啪’，那一刻很怕，因为那天还没拍完又快天黑了。”当下龚嘉欣低头时不停地滴鼻血，前后扰攘约半小时，而敬业的她止了鼻血之后继续拍摄，“那个场景我们不会再去了，当时心想怎么办，怎么完成这场戏？”

曾放话不再拍打戏

拍打戏多少须要吃点苦头，据悉龚嘉欣拍《杀手》后曾放话不再拍打戏，除非是合作无间的金牌监制陈维冠开口，没想到陈维冠三年后再找她拍《新四十二章》。

龚嘉欣说，跟陈维冠彼此互相信任，只要他邀约，无论是什么角色她都会接演，“加上之前的经验，一些动作做起来会比以前容易些。”

她坦言不排斥拍打戏，但希望能先锻炼好身手，“有时会觉得自己做得不够好，老是想可不可以有第二次机会？下次拍这些动作能否做得更漂亮？”

她还笑道，陈维冠每次为她炮制的角色造型都有点不同，当初以为《新四十二章》是古装剧，所以才需要黏胡须，没想到是时装剧，“我虽不排斥（胡须造型），但就不觉得漂亮，黏了之后也不习惯。不过，演出搭档都觉得我黏了胡须很可爱，让我有了信心。”

向肉类处理师傅拜师

谈到饰演的朱萤娇，龚嘉欣形容角色很有义气，乐天以及满满的正能量，某方面跟她很相像。“我经常觉得遇到问题不要紧，不要再去想问题为什么会发生，反而应该积极去解决问题，这方面我跟朱萤娇还蛮相似的。”

朱萤娇可谓“文武双全”，除了天生神力，能以一敌十，对中国文化有着浓厚兴趣，因此开拍前龚嘉欣没有少做功课。

她指出，朱萤娇力大无穷，斩猪肉时手起刀落，所以斩猪肉的姿势和手势必须拿捏得好，为此特地跟肉类处理师傅上课。她也找出家里收藏的一些诗词歌赋，拍摄前重温了一下，还在监制的安排下围读剧本，读诗词歌赋，进一步了解戏里提到的一些典故和意思。

不过要说让龚嘉欣印象最深刻的，无疑是个子娇小的她扛起一整只猪初登场的那一幕，“其实很难，现实生活中比较少有机会去接触。我觉得这个过程很新鲜也很不容易。”她直言《新四十二章》给了她难忘的经验，拍完之后偶尔走过巴刹还是会忍不住望一望猪肉切割员。

《新四十二章》穿插1984年剧版《鹿鼎记》画面，龚嘉欣饰演的猪肉档老板娘在另一个维度能接通关海山所饰演的鳌拜（右图）。（互联网）

朱萤娇长出胡须时力大无穷，若能拥有一项异能，龚嘉欣希望拥有帮助他人的能力，不过这项异能未必是读心术，“可能是纯粹知道对方有什么困难，希望能用能力帮助他。”

前阵子有港媒报道，龚嘉欣原本有望凭《新四十二章》首次登上视后宝座，不过因剧集延播而无缘奖项。对此她说，自己不太会去想奖项，“尤其兔年刚开始，新的一年能陪着观众，现在外界对这部剧的反应这么好，大家也看得开心。”

赞陈豪适合演喜剧

提及与陈豪继《杀手》之后再续戏缘，龚嘉欣说这次两人的对手戏更多，并赞陈豪很适合演喜剧，因为他在拍摄时经常会想到令大家意想不到的表情和反应。她还不忘分享，热爱咖啡的陈豪经常贴心为剧组准备咖啡，即使出外景他也总有办法为大家准备热腾腾的咖啡呢。

《新四十二章》每周一至五晚上8时半于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）播出，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。