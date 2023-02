本地艺人沈琳宸星期二(2月7日)下午在脸书分享照片,开心宣布产下小女儿Skyla,并写道“We are complete. Papa, Mama and cheche love you already, Skyla.” (我们已经完整了。爸爸、妈妈和姐姐已经爱上你了,Skyla。)她在脸书上透露女宝宝是37周大,体重2.7公斤,身长49公分。