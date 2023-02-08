中国扫黑剧口碑佳 张译张颂文正邪较量

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狂飙

可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏

中国金鸡奖两届影帝张译、实力派演员张颂文主演的扫黑题材电视剧《狂飙》，1月14日于中央电视台电视剧频道首播，爱奇艺同步上线。

《狂飙》由中央电视台、爱奇艺出品，曾拍《特战荣耀》《八零九零》等的导演徐纪周执导筒并担任编剧之一。总共39集，2月1日播出大结局，收官时在豆瓣评分8.8，超过36万人评分，近九成观众打四五颗星。除了口碑亮眼，《狂飙》在爱奇艺的热度值破11000，打破站内历史总榜最高纪录。

《狂飙》讲述警员安欣（张译饰）与黑恶势力高启强（张颂文饰）长达20年的正邪较量。2021年，临江省京海市展开扫黑行动，在督导专员徐忠（吴刚饰）的带领下，安欣协同专案组彻查强盛集团领导高启强背后的保护伞，京海市最终拨云见日。

张译饰演的安欣，第一集以老警察的造型登场。

角色跨越20年具难度

张译在去年与王俊凯主演的警侦剧《重生之门》收获好评，当时他饰演正义的警察队长。这次他在《狂飙》演警察安欣，因角色跨越了20年，更具难度。

安欣年轻时是热血善良的小警察，虽然身为京海市公安局常务副局长安长林（石兆琪饰）的养子，但他不想靠关系升迁；安欣在第一集现身时却成了得过且过、懦弱的老警察。究竟这是他对现实的低头或是一种伪装？

另一边厢，张颂文饰演的高启强初登场在街菜市场经营鱼档，他经常被地痞欺压，一次忍无可忍之下还手，被拘留时结识了安欣。高启强为摆脱贫困，逐渐偏离正途，慢慢黑化，最终成为京海市的黑恶势力。

在《狂飙》里看到的人性不是非黑即白，反而多了一份真实感，毕竟黑道的“养成”未必一黑到底，没有人与生俱来十恶不赦，高启强的黑化过程，展示社会的不公导致百姓铤而走险；正如剧中的“黑警”，有的是为了隐瞒小错，渐渐铸成大错，无法回头。

细节描摹，充满烟火气

《狂飙》2022年1月杀青，全剧拍摄将近120天，由于故事横跨20年，演员的服装多达6500件，剧组动用的演职人员超600人，过万名群演。无论是20年前的旧厂街菜市场摊档，或小吃如肠粉和猪脚面，剧组通过充满烟火气的细节描摹，将观众带入贴地的百姓生活。

导演徐纪周接受陆媒访问时说，《狂飙》剧本是自己写的，演员也是贴着剧本角色找的，剧名引用了毛泽东诗词“国际悲歌歌一曲，狂飙为我从天落”里的“狂飙”，用来比喻剧中的扫黑除恶大风暴。

徐纪周开拍前采访了很多类似安欣的原型人物，“像他那样的警察，理想主义、守本分、坚守职责，在系统里注定被边缘化。其实像他这样的人很多，我们把很多人的特点都放在他身上，例如被采访的一个广东政法干部，34岁头发全白了。”

李一桐进入“顶级叔圈”

张译饰演的安欣，第一集以老警察的造型登场。

李一桐继《特战荣耀》之后再度与导演徐纪周合作，饰演记者孟钰，是京海市副市长兼公安局局长孟德海（张志坚饰）的女儿。这个角色与安欣由前期是打打闹闹的青梅竹马，到后期变成分道扬镳多年的爱人。有一幕孟钰主动亲吻安欣，引起许多争议，有网民认为这一吻大可不必，特别别扭，毕竟剧集主题是扫黑反腐，没必要加入感情线；也有网民指出，两人现实生活中相差12岁，表演风格差距不小，出演情侣差强人意。

90后的李一桐受访谈到和张译演情侣的过程，“最初肯定是有压力，但是他本身有经验，而且戏那么好，所以我把压力变成了动力。”面对张译、张颂文等前辈演员，毫不怯场的李一桐笑称，“我觉得我进入了一个顶级叔圈……”她还透露：“我去求导演，能跟张颂文老师有对手戏吗？导演说我的渴求度怎么那么高，我说，导演你不懂，我太兴奋了。”

古早味侦探4

8频道 晚上8.00

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