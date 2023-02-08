“恶邻”风向逆转 隋棠夫妇先后发文：邻居拿榔头咆哮威胁

隋棠夫妇7日遭台媒踢爆放任孩子清晨嬉戏扰邻，对此夫妻俩先后发文，爆出同样深受其害的邻居证词，并称自己的小孩就曾被威胁过，也有照片可以佐证。

隋棠老公Tony在社媒上发出一名曾是同栋大楼住户的证词，该名住户称自己是两个孩子的妈妈，之前曾住在投诉邻居的楼上，她透露当时时常遭该邻居抱怨及按电铃，而她当时对于噪音的回应是“家里10点熄灯，早上7点起床，很合理正常的作息时间”。

该名住户更指出楼下邻居太太与她女儿皆属于高敏感族群，而自己就曾被对方用榔头威胁，且有照片为证，小孩也被咆哮恐吓过。

隋棠一家去年搬到位于大直区的豪宅，被楼下邻居控诉是“恶邻”，指其三名子女时常在清晨和深夜吵闹，多次跟隋棠夫妻沟通无效。新闻延烧一整天，隋棠出面还原事情始末，发声明称尽力做到邻居太太的要求，同时反控邻居会按门铃、捶门，并大声歇斯底里地咆哮。此文使到舆论逆转倒向她。

隋棠在先前的声明中提到，她在入住前就有其他住户提醒她楼下住户“有点麻烦”，也说若要翻修，多加强隔音可以省很多事。后来才知道，楼下邻居曾因为觉得楼上吵，就带着榔头上楼骂当时独自在家的母子。她的声明曝光后，风向也随之改变，许多网民纷纷大赞隋棠“很冷静很理性处理事情”，更直言“邻居比地段重要”。

隋棠说，某个星期天早上，她出门碰到楼下邻居太太，对方直接朝孩子们“大声叫他们星期天不要早起”，因为她习惯晚起。隋棠忍无可忍，请她停止骚扰孩子，“小孩子假日醒过来的时间我无法控制，你只要看到他们就一直大声责备要求他们这样对吗？”并反过来要求对方“早点起床”。

隋棠也回应有关警察敲门的视频，说自己不是不开门，而是根本不在家。

她说，楼下邻居太太是属于对声音比较敏感的人，对这个部分她有同理心，也替她感到难过，所以对方提出的不管是合理或是不合理的要求，她都尽力去完成，把该做的设备也做了。“因为我们有自知之明，知道要把三个小孩控制到没有声音是有困难的，但面对无止尽的要求真的也感到疲惫。”