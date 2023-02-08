上回本地开唱已13年前 刘若英3月来新“带你飞行”

（本地讯）13年不见，刘若英将在3月25日来新开唱！

告别疫情期间连见个面说声好也只能透过云端视讯的日子，刘若英去年10月便已于台北小巨蛋成功开唱。随后她将歌声传送到欧洲伦敦及巴黎等城市。

她又风尘仆仆来到新加坡担任五月天新加坡演唱会的惊喜嘉宾，以一首《后来》引起全场大合唱。更大的惊喜是，她宣布即将在3月25日再次回到新加坡于星宇表演艺术中心举办“飞行日”巡回演唱会。这也是她睽违了13年后，在新加坡举办的第2场个人巡演。

刘若英之前推出第15张全新专辑《各自安好》，也常常透过自己创建的录音小房间哼唱音乐给想念的歌迷们听，同时也举办了“刘若英陪你线上演唱会”，全球在线观看人次累积近1.5亿。

正淮备本次巡演的刘若英感叹说道：“这两年我只能在自己家里的空间录制，透着线上小小萤幕，唱我喜欢的歌给你们。而今终于等到这一刻，可以回到现场，有你有我，属于我们的现场，真实地面对面大声唱给你们听。”

刘若英这次的演唱会不只是一场演唱会，更是一场顶级听觉美学与精致视效构成的感官飨宴，希望给大家献上融合视觉、听觉以及撞击心灵的感动。在音乐上，演唱会特邀金曲奖最佳单曲制作人与编曲人陈建骐坐镇，届时刘若英将带来《成全》《后来》《我们没有在一起》《各自安好》等多首抒情金曲。影像视觉上，也邀请到鬼才导演柯孟融、长年合作的编剧搭档何昕明跨界合作，再加上创造出无数令人惊艳的音乐影像团队“仙草影像”参与特效后制，搭配华语世界顶级演唱会制作团队‘必应创造’，为的是呈献给现场歌迷有别于一般的“飞行”体验。

“刘若英2023飞行日巡回演唱会”新加坡站，将在3月25日（星期六）晚上8时于星宇表演艺术中心（The Star Theatre）举行。门票分$178、$158、$138、$118、$98，Live Nation会员（免费注册）可在2月13日（星期一）下午2时至晚上11时59分优先购票。www.ticketmaster.sg网站则于2月14日（星期二）下午2时正式公开发售，观众可通过新加坡邮政（SingPost）或是拨打订票热线31588588购票。更多演出详情，可上www.livenation.sg或是Live Nation Singapore官方社交平台查询。

刘若英2023飞行日巡回演唱会

日期：3月25日（星期六）晚上8时

地点：星宇表演艺术中心（The Star Theatre）

门票：$178、$158、$138、$118、$98（不包括行政费）

购票：www.ticketmaster.sg

详情：www.livenation.sg