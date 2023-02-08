才华冠军廖莹莹 闯荡美国演艺圈熬出头

闯荡美国演艺圈，庆幸美国亚裔明星不再“低人一等”，“才华”冠军廖莹莹在纪录片电影中当“汉朝皇后”！

这部纪录片电影片名为《Why The Nativity》，全片演员达300多名，莹莹经过几次试镜获得演绎“皇后”的良机。

多年来，亚裔明星在美国演艺圈所获待遇不公，过往在影视作品中，男星多被框限为“黑社会”，女星就“捆绑”在唐人街成为依附男性的“玩物”，男歹女命贱，难有善“终”。

陷入这样的窘境多年，莹莹接受《新明日报》电访时说：“必须感谢《疯狂富豪》，它对亚裔明星的定位带来具革命性的改变，近年来美国摄制的无论电视影集或电影，主角甚至第二主角都已经让亚裔明星去挑大梁。”

移居美国 电影节获新锐女主角奖

廖莹莹在美国独立电影节荣获最佳新锐女主角奖。（受访者提供）

莹莹于2001年凭《第7届才华横溢出新秀》冠军之姿进入本地电视台，打拼四年，拍过《顶天立地》《三十风雨路》《门当户对》《情来运转》等剧，曾主持《早安您好》《女人心》等，2005年左右离开新传媒，随家人移居美国，至今十多年，莹莹淡出娱乐圈后继续深造，期间获得美术硕士学位，创建了行销事业。

再次燃起莹莹的演艺火焰，是来自演技的认可，她说：“我拍了一部短片《请翻译》，在美国Coven独立电影节荣获‘最佳新锐女主角奖’，奖项带给我的鼓励很大。”

炎热沙尘中拍摄 装束厚达五层

大约两年前，莹莹开始以亚裔演员身份，在美国演艺圈寻找机会，受到老天眷顾，如今的她同时横跨电视剧、电影甚至舞台剧。

回到《Why The Nativity》里“汉朝皇后”的装束，莹莹笑说，她在片中有三四套华服，由中国运来，每一套皇后服层层叠叠多达五层，“故事讲述我与皇帝带着小公主与皇亲国戚及大臣，远到伯利恒城庆祝耶稣的诞生……”

影片拍摄场地沙尘滚滚，摄氏约35度，热得要命，全片对白很少，揣摩汉朝皇室，除了了解人物的故事背景，皇族的肢体语言也绝对马虎不得。

“其实，单是那个皇后妆容、服饰与皇冠就花了两三个小时，但我不觉得辛苦，反而越拍越兴奋，角色戏份很集中，我忙了几个星期，拍完回到家，整个人就瘫软了。”她笑说。

该纪录片电影去年在美国戏院举行首映礼，之后也在多个串流平台播放，社媒方面，单是YouTube就获得逾1600万次的观看量！

舞台剧一“吻”八场 TVB合拍新剧说英语

电影之外，莹莹参演以二战期间的原创美国亚裔舞台剧当女二，还献出舞台剧初吻，一“吻”八场，她笑说所幸身边爱人体恤其专业需要，并没介意，有关情事，她甜笑说要低调。

舞台剧之外，莹莹将参与由美国WongFu Productions携手香港TVB拍的六集电视剧，该剧她说的是英语对白，细节暂不便透露。

除此之外，莹莹也参与中国独立制作的电影，她饰演一个具有暴力倾向的女子；声音甜美的莹莹其实也是“舞”与“武”林中人（打咏春拳），希望有朝一日能朝动作片发展，过过“打”女的瘾呢！