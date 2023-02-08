“牛肉达人”罗志祥演唱会前后能吃10碗牛肉面

星期三（2月8日）下午现身本地设立的台湾米其林必比登美食推荐牛店牛肉面，小猪罗志祥自曝演唱会前后能狂吞10碗牛肉面！

罗志祥依然神采飞扬，星期三下午为牛店牛肉面剪彩，接受本地媒体访问，自曝是牛肉达人，最厉害的纪录是：举办演唱会前吃四碗，要牛肉不要面；演唱会过后大快朵颐，再来六碗牛肉面，合共10碗，他也真是大胃王，艺人最需要体重管理，记者问，狂吃会否有罪恶感？

罗志祥为本地牛肉面店剪彩。（张晓鹏摄）

“不会，只有在衣服穿不下，有点紧的时候会有罪恶感。”罗志祥说。

罗志祥去年11月在高雄演唱会上从升降台下坠落，险象环生，问起伤势，罗志祥透露伤到了胫骨、也撞到膝盖，形容那种痛楚“就像是脚趾撞到桌角”，“但由于刚开场就发生意外，再痛也只能装酷！”后来看了医生，两个月才算复原。

罗志祥常在演唱会上挑战高难度动作，他坦言会减少“玩命”动作，彩排时也会确保一切安全。

3月18日，罗志祥将登上马来西亚云顶演唱，经他一手复制的“妹妹”朱碧石人气旺得很，也会展开单曲录制，提到这个“妹妹”，罗志祥语气有点恨得牙痒痒：“比我还忙！”

问起动向，罗志祥也将录制狗狗综艺节目，并且为牛肉面宣传，聊起春节怎么过，他说：“陪妈妈打麻将，两母子斗斗嘴。”

这次来新，罗妈妈也随行，问起两母子打麻将谁是赢家？答案是罗妈妈占下风，但罗志祥说：“我包给妈妈的红包够大，赢她一点也无所谓啦！”