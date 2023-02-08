气质女星闪嫁富商 老公被爆涉诈骗1.6亿元

（北京讯）37岁中国女星王丽坤气质出众，与电视剧《步步惊心》十四爷林更新传过绯闻，但最后选择在2019年闪嫁给热烈追求她的富商。但如今却爆出“老公是诈骗犯”，婚后大手笔贩售学区房，但事实上根本没有拿到那块土地的开发权，诈骗金额高达1亿5600万新元。

近日，有多个娱记爆料王姓女演员陷入负面新闻，其老公涉嫌诈骗，金额巨大，引起关注。网民根据先前的传闻，把矛头指向王丽坤，但其本人却始终沉默。

据悉，她参演的电影《检察风云》定档五一档，电影官宣后，王丽坤也转发配文：“正义终将到来”。7日，娱记“超能摄影阳阳”转发她的微博并发文，讽刺王丽坤“带着自己的案例去拍这部电影”。他又指出这部电影或许因为王丽坤，无法正常上映了，并指王丽坤老公传砸980万新元买给她的豪宅及劳斯莱斯名车。网民质疑她用老公诈骗来的钱财享福，但也有人相信她不知情。据传事情爆出后，她的豪宅及名车资产已被冻结，并已在谈离婚。

王丽坤是中国演艺圈的气质美人，当初因被徐克导演相中而出道，曾演出林心如主演的夯剧《美人心计》。她曾和林更新被拍到一起逛街看别墅，并随林更新与好友赵又廷、高圆圆夫妻一起聚会，传出绯闻，直到最后她另嫁富商。

富商老公诈骗风波爆开后，传王丽坤已被中国警方传讯带走，要求配合调查，跟她合作的精品名牌Dior首开第一枪，官方微博已清除她的相关宣传文，她后续恐将面对演出的影视剧及合作品牌高额索赔。