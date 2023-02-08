星云大师解惑艺人：被欺压忍不忍？“两根牙签”回答暖心

佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人星云大师5日下午圆寂，享耆寿97岁，各界人士纷纷表达哀悼。过往与星云有所接触的娱乐圈人士也都在社媒发文回忆点滴。

曾是综艺节目常客的作家苦苓回忆，多年前曾见到星云大师，问他“如果被凶暴之人欺压，也要忍吗？”星云大师回答：“谁说的？就算是佛，也有怒目金刚。”

苦苓在脸书发文，多年前与星云大师在美国洛杉矶西来寺见面，当时问大师：“您说出家人要慈悲为怀，但如果被凶暴之人欺压，难道也只能忍辱苟活吗？”

星云大师的回答，令他牢记至今，几十年来把这句话当成期许自己对抗不公不义的力量。

资深女星况明洁也回忆往事，发文感恩星云大师，因电视剧《再世情缘》的导演勾峰是星云的入世大弟子，给了她演出机会。她回忆星云曾说：“佛法中一定要有爱情，才能从中体会大爱的无私！”

她说星云常常用小故事说法，深入浅出，声音温柔也温暖。有一次她大胆跟星云要求两根牙签，星云问原因，她说：“我要把眼皮撑开，因为我快睡着了。”星云回答她：“听经能睡着也是一种福气，想睡就睡吧孩子！”