业界票选2022“最烂韩剧榜” 冠军女星剧里剧外都“丑闻”

（首尔讯）2022年精彩韩剧不少，但是也有一些让观众气得牙痒痒。根据韩国媒体“Joynews”举行的“最烂电视剧”年度票选排行榜，2022年的最烂剧让之前被各种负面新闻打趴的徐睿知（Seo Yea-ji）拿下，她现实中爆丑闻，没想到关于丑闻的剧集让她又摔一跤。

这家韩媒每年都会访问200名来自韩国娱乐公司的职员、记者及制作人等业界人士，选出每年业界评选最差的五部韩剧。今年《律战江湖》在李钟硕（Lee Jong Suk）加持下仍上榜外，声势壮大的《纸房子：韩国篇》竟然也高票上榜。

第一名：《夏娃的丑闻》46票

徐睿知经历爆红、控制狂风波之后，首度回归的新剧《夏娃的丑闻》，在剧中饰演拥有致命魅力的复仇女神，但剧中洒狗血的场面不断遭到吐槽，开播之后收视率在3-4%徘徊，除了奇装异服被讨论之外，并没有受到太多关注。

第二名：《纸房子：韩国篇》36票

改编自西班牙同名电视剧的《纸房子：韩国篇》，找来许多大咖出演，但是翻拍夯剧本来就会被比较，因此整部戏上架后评价两极，有人认为还原度很高，如果没看过原作的人会觉得好看，但也有人认为剧情毫无创新，只是将语言变成韩语而已。

第三名：《婚词离曲3》23票

《婚词离曲》本来就是走狗血剧路线，从第一季到第三季每次播出都能创造话题。但是第三季结局人鬼不分，含冤而死的角色居然变成鬼魂出现，实在太过离奇，让观众无法接受。

第四名：《今日的网漫》10票

今年靠着《社内向亲》人气更上层楼的金世正，光速回归和崔丹尼尔、南润寿出演日本漫改剧《今日的网漫》，收视率从4.1%一路下滑到大结局的1.6%。许多网民认为韩版改编的太过沉重，不像日版让人看得热血沸腾，另外，增加太多支线也让剧情变得太过复杂。

第五名：《黑话律师》8票

李钟硕、林允儿主演的《黑话律师》，有两位高颜值主演，从开播前就备受关注，收视率从6.2%一路攀升，每集播出也掀起讨论，可惜大结局却让人觉得许多细节没有交代清楚，被狂轰“烂尾”。

第五名：《现在很美丽》8票

50集周末连续剧《现在很美丽》平均收视率24.2%，剧情讲述在回避恋爱和结婚的时代，李家三兄弟为了占据家庭长辈们留给他们的公寓而寻找伴侣的故事。

第六名：《还魂》6票

李宰旭、庭沼珉、黄旼炫主演的《还魂》，最高收视达9.295%，第二季也将在12月播出，但是开播后不仅被韩网毒舌：“最丑韩服造型”，新人演员的演技也备受批评。

第六名：《迷网追凶》6票

徐康俊、金亚中、金武烈、金成均、李施昤主演的《迷网追凶》，剧情讲述地球在2005年遭遇太阳风的侵袭，所幸受到一种行星防护罩的保护，人类才得以倖免。剧情牵扯震惊社会的命案和幽灵，但烧脑的剧情让观众直呼“看不懂”。

第六名：《为何是吴秀才》6票

身为“收视保证”的徐玄振，和因为《女神降临》爆红的黄寅烨主演的《为何是吴秀才》，在开播前就备受瞩目，收视率从第一集6%，到第四集直接突破10.1%，但剧中的感情线让人相当出戏。不少评论指出，如果能将感情线删掉，才看得下去。

除了以上剧集之外，《疯狂爱上你》《魔咒的恋人》《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》《雪降花》《再婚上流》《流星》《还有明天》和《医法刑事》等剧也都榜上有名。